Ședințele comune ale Camerei Deputaților și Senatului vor avea loc luni, de la ora 19:00, după cum au stabilit Birourile permanente reunite.



Conform deciziei conducerii Parlamentului, deputații vor putea depune amendamente la cele cinci proiecte până luni, la ora 9:00.



Guvernul va decide, apoi, în ședință, dacă și le însușește.



Vineri, Guvernul a adoptat cinci dintre proiectele legislative care fac parte din pachetul 2 de reforme:

* proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu;

* proiectul de lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

* proiectul de lege privind eficientizarea activității unor autorități administrative autonome;

* proiectul de lege privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății;

* proiectul de lege pentru stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Bolojan speră ca pachetul 2 de măsuri fiscale să treacă de CCR: În caz contrar, Guvernul nu va mai avea legitimitate



Un al șaselea proiect, care vizează măsuri în administrația locală, pentru care Guvernul intenționează să își asume răspunderea, urmează să fie discutat duminică de Executiv.



Constituția prevede la articolul 114 că Executivul își poate angaja răspunderea în fața Camerei Deputaților și a Senatului, în ședință comună, asupra unui program, a unei declarații de politică generală sau a unui proiect de lege.



Guvernul este demis dacă o moțiune de cenzură, depusă în termen de trei zile de la prezentarea programului, a declarației de politică generală sau a proiectului de lege, a fost votată.



Dacă Guvernul nu a fost demis sau nu se depune o moțiune de cenzură, proiectul de lege prezentat, modificat sau completat, după caz, cu amendamente acceptate de Guvern se consideră adoptat.

Ilie Bolojan, după sedința de guvern pentru Pachetul 2: A fost adoptat proiectul privind pensiile magistraților. Consiliul Legislativ a dat aviz negativ - VIDEO