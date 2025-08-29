"Încercăm să pregătim acest pachet cât mai bine posibil ținând cont de deciziile pe care Curtea Constituțională le-a emis în acest domeniu de-a lungul anilor. Și nu sunt puține. Eu sper că respectând toate deciziile Curții și respectând legislația, acest pachet are șanse să treacă de Curtea Constituțională. Dacă un astfel de pachet va cădea la Curtea Constituțională, e greu de presupus că acest guvern va mai avea legitimitatea să vină să rezolve alte nedreptăți. Dacă nu ai reușit să treci un prim pachet, înseamnă că nu mai ai legitimitatea să mergi mai departe și mai bine lași alte guverne care n-au decât să vină cu altă energie. Procedura de asumare va fi săptămâna viitoare. Ar trebui ca la finalul săptămânii viitoare să închidem această procedură. Nu știu dacă va fi depus o moțiune de cenzură sau nu, asta rămâne de văzut. Agenda este ca, la 1 octombrie, aceste propuneri să intre în vigoare", a declarat Bolojan.