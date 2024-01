Multe dintre grijile care ne chinuie pot fi ascunse cu succes în timpul zilei, atunci când suntem ocupați cu diverse activități și responsabilități. Cu toate acestea, noaptea, când suntem lăsați singuri cu gândurile noastre, aceste îngrijorări pot deveni copleșitoare.

Fiecare semn zodiacal are propriile lor temeri și neliniști specifice, care se transformă în insomnii și nopti nedormite. De la îngrijorările legate de succesul profesional și îndeplinirea obiectivelor până la temerile legate de dragoste și relații, fiecare nativ se confruntă cu grijile sale particulare, care pot împiedica adormirea și odihna profundă.

Berbec

Ești curajos, tu ești cel care nu renunță, persoana care este mereu acolo pentru a-i ajuta pe ceilalți. Cu toate acestea, există ceva care te face să te simți nesigur, care îți face inima să bată și lacrimile sunt adesea prezente. În miezul nopții începi să-ți faci griji pentru viitor: O să reușesc?



A nu avea succes este ceva care te îngrijorează, de aceea cauți mereu o modalitate de a fi mai productiv, vrei să arăți lumii că ești capabil.

Taur

După atâtea urcușuri și coborâșuri, este posibil să găsești ușurare, să simți că ai stabilitate, să urmezi o rutină. Ai o casă, serviciu, familie, cineva care te completează în dragoste și pe care îl apreciezi. Ce te mai îngrijorează în miezul nopții? Te îngrozește schimbarea, nu știi dacă ești pregătit să faci față la ceva brusc.



Vrei ca viața ta să continue la fel, dar în același timp ești stresat și nu te distrezi. Trebuie să înveți să trăiești în prezent și să fii recunoscător pentru ziua de astăzi.

Gemeni

Gemenii pot fi foarte schimbători, interesanți și caută mereu ceva care să le umple ziua. La prima vedere, nativul din Gemeni este persoana care are totul sub control, cu un zâmbet și o dorință pe care mulți și le-ar dori.



Problema este când începe noaptea. Sunt multe dățile când a ajuns să vorbească cu perna despre numărul de zerouri pe care le are în bancă. Ți-e frică că nu știi cum să te descurci și ajungi să fii falit.

Rac

Dacă atunci când vine vorba de tine, te descurci, nu același lucru se poate spune și când vine vorba de cei dragi. Tu te epuizezi gândindu-te la bunăstarea celuilalt.



Nopțile nedormite sunt prezente când simți că cineva iubit este în pericol, când disperi căutând o modalitate de a ajuta pe cineva care are probleme. Amintește-ți că pentru a ajuta, mai întâi trebuie să te ajuți pe tine însuți.

Leu

Dacă există ceva care te sperie, este că lucrurile nu merg așa cum a fost planificat. Adevărul este că înfrângerea nu este ceva cu care ești familiarizat, ești obișnuit ca lucrurile să meargă așa cum vrei și când o piesă a puzzle-ului nu se potrivește, te simți foarte îngrijorat.



Motivul pentru care nu poți dormi noaptea este că ești îngrozit de eșec. Ești ca acel copil care ia mereu note bune și nu vrea ca nimic să îi afecteze media. Nu fi atât de dur cu tine!

Fecioară

Pași perfecti, pași meticuloși, pași care fură atenția celorlalți. Ești o persoană care nu se învârte în jurul tufișului, îți place să pui cinstea pe primul loc și când vine vorba de reușite, le obții pe cont propriu cu sudoarea frunții tale.



Cu toate acestea, nu poți dormi noaptea de frică că vei fi concediată de la serviciu, că partenerul tău te va părăsi sau că ceea ce îți place atât de mult va ajunge să fie un eșec. Vrei ca totul să fie perfect și te supără să știi că se poate schimba.

Balanţă

Tu ești genul de persoană care își pune toată inima și dragostea atunci când îți place ceva. Nu renunți ușor și obiectivele tale sunt foarte clare. În general, te descurci foarte bine.



Problema este latura romantică. Noaptea te simți anxioasă, deoarece crezi că nu vei întâlni niciodată persoana potrivită, pe cineva care chiar este dispus să te iubească fără filtre și să-ți fie loial.

Scorpion

Ești inteligent, fermecător, ești zodia care câștigă admirația celorlalți ca un magnet și, uneori, nici nu-ți dai seama de asta. Ceea ce te îngrijorează noaptea este frica de a fi înconjurat de oamenii nepotriviți, de cei care spun că te iubesc în față și te vorbesc pe la spate.



Dacă există ceva ce nu tolerezi sau nu poți ierta este trădarea. De aceea, îți petreci nopțile gândindu-te la cine poate da semne că te va răni și cauți o modalitate de a-l scoate din viața ta.

Săgetător

Ziua ești persoana care se hrănește cu adrenalină, care profită de orice aventură și care nu se teme de riscuri. Problema este noaptea, când insomnia este prezentă și gândurile tale sunt ca un bulgăre de zăpadă căruia nu îi poți face față.



Ceea ce te îngrijorează este felul în care arăți. Nu ești niciodată mulțumit de fizicul tău și petreci o mulțime de timp urmărind videoclipuri de îmbunătățire a imaginii, exerciții fizice și tot ceea ce te ajută în acest sens. Iubește-te, pentru că ești frumos din cap până în picioare!

Capricorn

Mintea ta este una dintre cele mai crude, ea te face să nu acorzi nici măcar puțină atenție la ceea ce îți spune inima, scrie eva.ro. Îți calculezi fiecare pas și de cele mai multe ori exagerezi. Ești mult mai mult decât un job bun, locul în care trăiești, un partener.



Tu lași așteptările unei societăți să-ți delimiteze fericirea. Ceea ce te îngrijorează noaptea este dezamăgirea, te prefaci perfect și asta te doare. Ia o pauză, nu ești o mașinărie!

Vărsător

Un pas înainte, doi înapoi. Asta simți de foarte multe ori, pentru că nesiguranța nu îți permite să-ți arăți adevărata strălucire. Nu vrei să greșești și asta poate deveni un motiv de insomnie noaptea.



Ceea ce te întrebi din nou și din nou este dacă faci sau nu ceea ce trebuie. Nu vrei să mergi pe o cale greșită, pentru că nu te simți pregătit să faci față unui rezultat prost. Drept urmare, asta te face să ratezi multe oportunități. Îți irosești viața din cauza fricilor tale.

Pești

Pești, nu există dușman mai mare decât propriile tale gânduri. Dacă nu îți pui o limită, te va rupe în bucăți atunci când te aștepți mai puțin. Problema este că ești prea sensibil și poți să cazi ușor în depresie.



Ceea ce te îngrijorează noaptea este părerea oamenilor despre tine, nu vrei ca ei să aibă o impresie proastă. Te gândești și analizezi iar și iar dacă ai fost suficient de bun și dedicat oamenilor. Amintește-ți că oricât ai încerca, nu vei fi niciodată pe placul tuturor.

