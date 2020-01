Gomag MeetUp Bucuresti 2020 - Inscrie-te gratuit! (P)

Gomag MeetUp Bucuresti, aflat la a treia editie, este organizat de echipa Gomag pe 12 februarie, orele 16:00 - 21:00, la Crystal Palace Ballrooms.

Daca ai raspuns cu “da” la oricare dintre primele intrebari, acest eveniment e locul in care trebuie sa te afli pe 12 februarie.

Dedicat cresterii comunitatii de eCommerce din Romania, Gomag MeetUp se invarte in jurul temei “vanzari online profitabile in 2020”, despre care vor prezenta 9 experti in marketing si eCommerce.

Sigur nu vrei sa ratezi evenimentul.

Inscrie-te gratuit la Gomag MeetUp Bucuresti si asigura-ti locul cat mai repede! Locurile sunt limitate.

Speakeri Gomag MeetUp Bucuresti

Dorin Boerescu (CEO 2Performant)

Mircea Capatina (Co-Founder Smart Bill)

Andrei Radu (CEO & Founder GPeC)

Rares Banescu (CEO Retargeting.BIZ)

Constantin Paraschiv (Fondator BiziLive TV)

Sorin Draghici (Managing Partner DWF)

Ennifer Marinescu (PersonallyME.ro)

Dan Tudose (Manager e-acumulatori.ro)

Cosmin Daraban (CEO & Co-fondator Gomag

Unii dintre ei sunt specialisti SEO, consultanti usability si customer experience, creatori ai unor solutii si programe dedicate pietei de eCommerce. Altii detin magazine online.

Insa cu totii sunt oameni de afaceri care si-au validat business-urile de-a lungul timpului. Pe 12 februarie, vor fi pregatiti sa impartaseasca din experienta lor, in cadrul acestui eveniment.

Dupa ce te inscrii, fa-ti o lista cu intrebari si probleme legate de proiectul tau, despre care vrei sa discuti cu speakerii de care esti interesat.

Fiecare sesiune va include si un timp de intrebari & raspunsuri, asa ca e momentul potrivit sa afli lucruri pe care le cauti de mult.

Agenda Gomag MeetUp Bucuresti

Fiecare sesiune va dura 25 de minute, incluzand timpul pentru intrebari. Vor exista si 2-3 pauze, deoarece se pregateste un volum imens de informatii.

Desi programul nu este definitivat inca, sesiunile vor fi impartite in 2 panel-uri: unul legat de strategii si instrumente de marketing (SEO, PPC, afiliere, usability, Sales Funnel), si cel de-al doilea legat de antreprenoriat, business si studii de caz.

Evenimentul este moderat de catre Cosmin Daraban, care va veni insotit de 6 oameni din echipa Gomag - ei vor fi prezenti in sala sa raspunda la intrebari legate de platforma si dezvoltarea unui business.

De ce sa participi si tu la Gomag MeetUp Bucuresti?

Te intalnesti cu 9 experti in marketing si eCommerce de la care vei afla raspunsuri si rezolvari pentru problemele care te preseaza;

Este un eveniment gratuit, singura ta investitie consta in timp si atentie la prezentarile speakerilor;

Vei primi materiale exclusive din partea organizatorilor - un bundle de fise pe baza carora sa ai o strategie mai buna de vanzari online in 2020;

Ai sansa sa castigi materiale educative gratuit - caiete de lucru, ghiduri, carti etc.;

Participi la sesiuni de networking extraordinare unde poti incheia parteneriate, poti face schimb de experienta si obtine idei noi de la oameni interesati de aceleasi lucruri ca tine;

Faci parte dintr-o comunitate extraordinara, in plina crestere, care contribuie la dezvoltarea pietei de eCommerce in Romania.

Simplul fapt ca Gomag MeetUp Bucuresti este primul eveniment eCommerce din 2020 e un semnal ca va da un anumit ton pentru cum urmeaza sa actioneze numeroase afaceri in acest an.

Fa si tu parte din acest val! Inscrie-te gratuit la Gomag MeetUp Bucuresti si fii prezent in sala miercuri, 12 februarie, de la ora 16:00, la Crystal Palace Ballrooms.

Chiar daca nu reusesti sa ajungi la 16:00 fix, din cauza job-ului sau a traficului, de exemplu, poti intra in sala si sa participi la eveniment.