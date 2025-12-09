A fost chemată ambulanța la penitenciar

Conform unor surse din Administrația Națională a Penitenciarelor, angajații unității au alertat conducerea după ce bărbatul în vârstă de 72 de ani ar fi prezentat semne de indispoziție accentuată. Înainte ca echipajul medical să ajungă la închisoare, personalul sanitar intern i-ar fi aplicat manevre de prim-ajutor.

„Deținutul era umflat tot”, au declarat surse citate de Gândul, sugerând că acesta prezenta edeme vizibile.

Nu este prima dată când acuză probleme de sănătate

Dincă a invocat în repetate rânduri stări de rău de-a lungul detenției și chiar a încercat, în trecut, să obțină întreruperea executării pedepsei pe motive medicale. De această dată, disconfortul său ar fi fost provocat de curentul format în celulă, cauzat de geamurile pe care ceilalți deținuți le-ar ține deschise din cauza mirosului puternic din cameră.

Condamnat pentru crimele care au cutremurat România

Gheorghe Dincă a devenit una dintre cele mai controversate figuri ale ultimului deceniu după ce, în 2019, două adolescente – Alexandra Măceșanu și Luiza Melencu – au dispărut fără urmă. Investigațiile au scos la iveală detalii șocante despre modul în care tinerele ar fi ajuns în mașina și apoi în casa bărbatului din Caracal.

Ambele victime ar fi făcut autostopul în zilele dispariției, obișnuind acest mod de deplasare. În momentul în care au urcat în autovehiculul lui Dincă, destinele lor au fost pecetluite: cazul a generat o undă de șoc în întreaga țară, iar familiile au rămas în continuare marcate de tragedie.

Deocamdată, autoritățile nu au oferit informații suplimentare despre starea actuală a deținutului sau despre eventualele investigații medicale efectuate în urma incidentului.