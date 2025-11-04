În bugetul inițial pentru 2026, Germania alocase 8,5 miliarde de euro pentru sprijinul Kievului, majorarea vizând susținerea continuă în fața agresiunii ruse.

Germania a alocat Ucrainei din februarie 2022 (de la declanșarea invaziei ruse) și până în prezent circa 40 miliarde de euro, fiind cel mai mare contributor european la ajutorul militar.

Guvernul german a subliniat că va continua să sprijine Ucraina atâta timp cât va fi necesar în contextul acestui război de agresiune.

„Vom continua sprijinul nostru atât timp cât va fi necesar pentru apărarea împotriva războiului de agresiune al Rusiei”, a spus pentru Reuters o sursă din cadrul guvernului.

Această suplimentare de fonduri va acoperi echipamente militare esențiale precum artilerie, drone, vehicule blindate și înlocuirea a două sisteme Patriot. Ministrul finanțelor și cel al apărării vor finaliza ajustările bugetare care includ această sumă, cu susținerea cancelarului Friedrich Merz.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat recent primirea unui sistem antirachetă Patriot din partea Germaniei, mulțumind cancelarului Merz pentru acest sprijin crucial în protejarea populației ucrainene. Berlinul a promis livrarea a două sisteme Patriot până la sfârșitul anului 2025, consolidând astfel apărarea aeriană a Ucrainei.