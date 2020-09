Gabriela Firea: „Venim în ajutorul familiilor din București, prin creșterea numărului de locuri în creșe si grădinițe”

Gabriela Firea: „Deschid acum inca o cresa construita de echipa mea, in sectorul 2 al Capitalei. Venim in ajutorul familiilor din Bucuresti, prin cresterea numarului de locuri in crese si gradinite. Cum va incepe anul scolar, in ce conditii vor invata copiii nostri? Cum se vor descurca, cat de sigur este sa-i ducem la crese, gradinite, scoli? Cu sau fara masti? Sunt convinsa ca fiecare parinte isi pune in fiecare zi aceste intrebari, cu doua saptamani inainte de inceputul anului scolar.

In aceasta perioada de criza ne-am adaptat, ne-am strans fortele si ne-am continuat activitatea.

Si iata ca astazi, impreuna cu viceprimarul sectorului 2 Cristian Popescu, inaugurez cu bucurie o noua cresa construita de Primaria Capitalei, prin Directia de Asistenta Sociala, in sectorul 2. Copiii sunt asteptati in noul an scolar cu bratele deschise, in conditii de siguranta!”