Gabriela Firea: „Copiii cu simptome vor fi testați imediat pentru a vedea dacă au sau nu SARS-CoV-2”

Gabriela Firea: „Cred că este cel mai înțelept să preluăm modele brevetate, să ne uităm spre Europa, la cum au procedat ei cu începutul școlii. Tot ce facem pentru pregătirea începutului școlii este să preluăm modele din marile capitale europene. (…) Cum putem sprijini acest efort comun pentru a fi cât mai puține contaminări în situația data? Primăria Capitalei demarează cel mai mare program de testare în școli. Programul corespunde unor programe similare din capitalele europene. (…) Toate cadrele didactice din București, dacă doresc, se pot testa gratuit prin grija Primăriei Capitalei prin intermediul ASSMB. Am pregătit teste pentru 17.000 pentru profesori și personalul auxiliar. (…) Avem o capacitate de testare de 5.000 pe zi. (…). Am pregătit o capacitate de testare pentru toți elevii din București. Nu este necesar, ca înainte de școală, să fie testați toți cei 250.000 de elevi. (…) Dacă elevul nu are o stare fizică foarte bună, acele situații vor fi transmise imediat de reprezentantul ASSMB către cabinetul școlar. Acel copil va fi trimis imediat la testare CoVID. (…) La cel mai mic simptom de răceală, vom afla cât mai rapid dacă este vorba de o răceală ușoară sau de SARS-CoV-2.(…) Este mai simplu și pentru ceilalți copii din clasă. (…) Noi am pregătit aceste teste deja. Am pus la dispoziție peste un milion de euero pentru a avea materiale de protecție în școli: măști, combinezoane, mănuși, viziere. Toate acestea sunt puse la dispoziție de Primăria Capitalei prin ASSMB.”