Gabriel Oprea: „Nu cred că este un ordin pentru amenzi. Cine greșește, indiferent de ce parte a legii este, plătește!”

„Nu cred într-un plan cincinal sau intrecere socialista cu aceste amenzi. Dacă ar fi așa, ar fi total ilegal, ar fi un abuz. Să nu uităm de unde am plecat. Am plecat de la o pandemie, de la o situație excepțională, de la ceva pentru care nu am fost pregătiți, pe plan mondial, nimeni. Eu știu foarte clar că în această stare excepțională toți, poliție, conducere, guvern, știu că suntem oameni”, a comentat fostul vicepremier pentru securitate națională la Realitatea PLUS.

Gabriel Oprea a îndemnat la empatie față de cetățeni în această perioadă, dar și fermitate față de încălcarea legii.

„Știu ca la nivelul Poliției, a Armatei din Ministerul de Interne, jandarmi, pompieri, s-a vorbit foarte clar: Oameni buni, mai mult ca oricând în această perioadă, în această stare excepțională trebuie sa fim echilibrati, profesionisti, trebuie să creăm o empatie, e nervozitate, lumea supărată, mor oameni. O empatie pentru batrani, copii, femei, dar trebuie în același timp sa aratam fermitate față de clanuri sau cei care sfidează legea in mod violent.

Trebuie sa respectam legea. Printre alte pârghii pe care le au polițiștii sau autoritățile sunt amenzile. Dacă aceste amenzi, s-au strâns 99 de milioane de euro, daca s-au strâns legal, dacă aceste amenzi s-au dat legal este în regulă. Dacă nu, este un abuz. Cine greșește, indiferent de ce parte a legii este, plătește!”, a mai spus fostul vicepremier și ministru de Interne.

„Nu cred, o spun cu convingere, nu cred că există un plan, un ordin pentru a da amenzi. Să discutăm omenește. Știti foarte bine ca nu prea s-a respectat sau foarte multi cetateni nu au respectat aceste restricții. Care e prețul? Mor oameni, copiii noștri, familiile noastre! Aici nu este vorba de orice altceva decât de viață!”, a explicat Gabriel Oprea, în intervenția sa telefonică la Realitatea PLUS.