FOTO-VIDEO Cum va petrece Familia Regală de Crăciun și Anul Nou, în al 20-lea an la Castelul de la Săvârșin. Ce daruri au pregătit pentru localnici

Familia Regală face ultimele pregătiri pentru Crăciun la castelul Săvârșin.

Anul acesta, Familia Regală va sărbători al 20-lea Crăciun la Castelul Săvârșin. În anul 2001, Regele Mihai și Regina Ana petreceau primul lor Crăciun la Săvârșin, după revenirea pe proprietate, alături de familie. Aproape două decenii, în care au avut loc multe evenimente, unele fericite și altele triste, în viața țării și în viața Familiei Regale.

Castelul a fost deja luminat cu beculețe albe de Crăciun și Anul Nou, pentru săvârșineni, anunță Familia Regală.

Masa de Ajun va fi decorată cu dovleci, mere, portocale, gutui, inconjurate de globulete aurii, siraguri de margele si lumanari.

„MASA DE AJUN LA CASTELUL SĂVÂRȘIN După un an atât de greu pentru toată lumea, Majestatea Sa a dorit ca masa de Ajun, la Castelul Săvârșin, să fie decorată cu roadele pământului și cu mai multe lumini, ca semn al speranței și compasiunii.

After such a difficult year for everyone, Her Majesty Margareta of Romania wanted her Christmas table at Savarshin Castle to be decorated with the fruits of the earth and more lights, as a sign of hope and compassion. pic.twitter.com/pThvUZrBbw