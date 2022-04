Șeful administrației regionale de stat din Harkov, Oleg Sinegubov, a anunțat că o coloană de blindate ruse, cu o lungime de 12,8 kilometri, ce se îndrepta spre Izium, a fost distrusă.

Și Ministerul ucrainean al Apărării a confirmat: „Forțele armate au distrus o coloană de echipamente și efective inamice care se deplasa în direcția orașului Izium”.

Convoiul militar cu sute de vehicule, inclusiv vehicule blindate, artilerie tractată de camioane și echipamente de sprijin, a fost distrus de forțele ucrainene în timp ce se deplasa la est de Harkov, spre Izium, a anunțat NEXTA.

The head of the #Kharkiv Regional State Administration, Oleg Sinegubov, reports that a large column of invaders heading for #Izyum was destroyed tonight. pic.twitter.com/W0eClKoqjl