"Florin Cîțu n-a vorbit cu forurile de conducere înainte de a lua decizia revocării lui Stelian Ion, nu a existat o consultare în acest sens, dar este adevărat că nici statulul partidului nu prevede în mod expres așa ceva," a declarat Virgil Guran, recent schimbat de la șefia grupului PNL din Senat.

"Este o situație foarte grea, foarte complicată, asta ne mai trebuia acum, sper ca premierul să găsească o soluție, să discute cu miniștrii USR Plus si guvernarea să meargă mai departe, trebuie să ajungem la o înțelegere cu USR Plus."

Întrebat dacă e de părere că Florin Cîțu ar trebuie să renunțe la șefia Guvernului, Guran a afirmat că "noi (PNL - N.R.) nu ne dorim o astfel de situație, dar nici nu putem stabili noi în locul USR Plus, ne-ar părea rău să se întâmple (ca USR Plus să iasă de la guvernare - N.R.)".