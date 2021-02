Premierul amintește românilor că s-au făcut eforturi pentru a ajunge la o situație care poate fi controlată și a reiterat apelul privind necesitatea respectării cu strictețe a măsurilor de protecție.

”Am văzut și pe stradă oameni care au început să se relaxeze și să nu mai poarte mască, ceea ce nu ne putem permite.Nu ne putem permite acum să nu respectăm regulile! Dacă va crește numărul de infectări, va trebui să luăm înapoi unele dintre relaxările pe care le-am dat. În funcție de cum evoluează lucrurile, vom lua și măsurile. Dar, repet, depinde de noi să nu ajungem acolo. Am muncit foarte mult să ajungem aici, să avem, totuși, o situație economică bună și să avem restaurante deschise, și oameni care să meargă la munte...”, a declarat Premierul.

Cîțu a amintit că există o strategie clară când se vor impune restricţii.

”În acest moment se ştie foarte clar când vom lua aceste restricţii. Avem 3 la mie, este un prag. În şcoli ştim foarte bine că sunt acele praguri, pe culori, verde, galben... Deja aceste lucruri se ştiu şi vedem care este evoluţia şi, în funcţie de cum evoluează lucrurile, vom lua şi măsurile. Dar, repet, depinde de noi, să nu ajungem acolo. Am muncit foarte mult să ajungem aici, vrem cu toţii o situaţie economică bună şi să avem şi restaurante deschise şi oameni care să meargă la munte, dar, dacă nu purtăm mască în spaţiu public, dacă nu avem distanţare socială, vom merge înapoi”, a adăugat șeful Guvernului.



Întrebat în legătură cu relaxările adoptate de alte ţări europene, Florin Cîţu a reamintit că ”au fost mai multe planuri în aceste ţări, pe care le-au luat înapoi”.



”Noi vrem să ne asigurăm că, mai întâi, vom avea o campanie de vaccinare de succes şi, apoi, venim şi cu planurile. Ştiţi foarte bine că în majoritatea ţărilor europene au fost perioade de lockdown, România nu a avut deloc, dar eu cred că strategia pe care noi am adoptat-o a fost bună. (...) Avem o strategie. Haideţi să ne uităm unde este România astăzi şi unde sunt alte ţări. Strategia pe care o avem noi astăzi şi funcţionează este una foarte bună. Ne uităm la numărul de persoane infectate, ne uităm la ce se întâmplă cu numărul persoanelor de la ATI şi ne uităm la numărul de decese, deci mergem în direcţia corectă. Suntem sub 1.000 (internările la ATI - n.r.) de câteva săptămâni. Eu ştiu că încercăm să găsim lucruri negative de fiecare dată, dar în România avem două lucruri care merg ok: campania de vaccinare - nu poate nimeni să o nege, suntem în primele trei (locuri - n.red) în Uniunea Europeană. În ceea ce priveşte pandemia, din noiembrie am început să ţinem lucrurile sub control”, a mai spus Cîțu.



Avertismentul vine în ziua în care autoritățile au anunțat 3.761 de cazuri noi de contaminare și 66 de decese. În secțiile de Terapie Intensivă sunt internate 968 de persoane. La un an de la raportarea primului caz Covid-19 pe teritoriul României, 20.233 de persoane diagnosticate cu infecția SARS-Co-2 au decedat, ceea ce însemnă, în medie, 55 de decese pe zi. Medicii atrag atenția și asupra riscului răspândirii cu rapiditate a variantei britanice a virusului.