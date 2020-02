Firea a început războiul pentru locale. L-a dat afară pe directorul Circului, contracandidat la Primărie

Decizia a fost anuntata de Primaria Municipiului Bucuresti, intr-un comunicat de presa .

"Incepand cu data de 3 februarie, domnului Bogdan Stanoevici i-a incetat contractul de management la Circul Metropolitan Bucuresti, acesta aflandu-se in preaviz de 15 zile. Dupa aceasta perioada, primarul general va numi o noua conducere interimara, pana la organizarea concursului de management", transmite PMB.

Comunicatul precizeaza ca masura a fost luata in baza unei "misiuni de control efectuate de Corpul de Control al primarului general, din care rezulta un management defectuos la nivelul institutiei conduse de Bogdan Stanoevici, atat in calitate de angajator cat si in calitate de ordonator tertiar de credite".

PMB explica si ce a gasit Corpul de Control: "in decursul anilor 2017 - 2018, au fost achizitionate trei productii artistice din strainatate in valoare totala de 595.000 euro, care au adus incasari totale de doar 52.000 euro, desi managerul are ca atributie principala \"urmarirea modului de realizare a veniturilor proprii programate si gasirea de solutii pentru cresterea acestora\"".

In plus, "din analiza modului in care au fost incheiate aceste contracte s-au constatat mai multe deficiente, dintre care amintim:

- nu a fost prezentata modalitatea prin care s-a ajuns sa fie ales producatorul extern;

- contractele externe sunt semnate doar de managerul institutiei si nu prezinta viza de control financiar preventiv propriu si nici viza de legalitate juridica".

Pe de alta parte, lui Stanoevici i se reproseaza ca, "desi existau posturi vacante in organigrama Circului Metropolitan Bucuresti, managerul a preferat sa lucreze pe contracte de colaborare: la nivelul anului 2018 au fost incheiate contracte de colaborare, atat cu colaboratorii externi cat si cu proprii angajati: 1.138 contracte de colaborare incheiate in baza Legii nr. 8/1996 si in baza Codului Civil pentru care s-a achitat suma de 5.786.668 lei, la un nivel al veniturilor nete incasate de numai 3.032.612 lei".

In concluzie, s-a constatat o folosire "ineficienta si neeficace a fondurilor publice fara a exista o corelatie cu respectarea principiilor necesitatii, oportunitatii, legalitatii si regularitatii conform legii", arata PMB.

Comunicatul tine sa precizeze ca acest control demarat in noiembrie 2019 "nu are implicatii politice, nu are nici o legatura cu candidatura domnului Bogdan Stanoevici la alergetile prezidentiale sau/si locale, aceste actiuni desfasurandu-se constant, la toate institutiile din subordinea Primariei Capitalei, conform legii".

Actorul Bogdan Dragos Aureliu Marian Stanoevici a candidat ca independent la prezidentiale din noiembrie 2019. A fost ministru pentru Romanii de pretutindeni (martie-decembrie 2014) in guvernul condus de Victor Ponta.

El a fost numit director al Circului Metropolitan Globus Bucuresti din 2017.

Bogdan Stanoevici și-a anunțat candidatura la Primăria Capitalei săptămâna trecută. Fostul ministru PSD pentru românii de pretutindeni în Guvernul Ponta, în 2014, a anunțat pe 25 ianuarie că va candida pentru funcția de edil-șef sin partea ADER, condus de foctul primar al Sectorulu i2 Neculai Onțanu.

La alegerile locale pentru Capitală, pe lângă Stanoevici, și-a anunțat candidatura și actualulul primar general Gabriela Firea, susținută de PSD. Un candidat comun al Alianței USR-PLUS este așteptat în această săptămână, ales dintre Vlad Voiculescu, susținut de PLUS, și Nicușor Dan, susținut de USR.