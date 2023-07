Fericirea este o dorință universală. Întreaga lume căutăm acel sentiment plin de satisfacție și liniște interioară, care ne face să zâmbim și să fim mulțumiți cu viața noastră. Mulți oameni cred că dragostea și relațiile romantice sunt cheia fericirii, dar studiile recente au arătat că este mai mult decât atât. Potrivit cercetărilor, sentimentul care ii face cei mai fericiți pe oameni este echilibrul mental.

Ceea ce căutam cu atâta disperare - acea stare de îndrăgostire in care ne trezim zambind chiar și singuri - de fapt ne vine atunci când nu mai avem grijile lumii pe umerii nostri. Când ajungem la acel echilibru interior în care nimic nu lipseste, atunci ne simtim impliniti ca niciodata. Cei care aleg sa priveasca inainte, investesc in călătoria lor prin interiorul nostru și isi adancesc cunoștințele despre propriile nevoi, astfel încât sa găsească echilibrul prețios. Cercetarile recente au aratat ca liniștea și calmul sunt cheile fericirii, si nu iubirea.

De exemplu, un studiu publicat in Journal of Health Economics a aratat ca persoanele care se simt multumite cu viata lor, sunt in general mai sanatoase, au o stare de spirit mai buna si risca mai putin sa dezvolte boli mintale sau fizice.

Un alt studiu efectuat de catre Universitatea Cornell a descoperit ca persoanele care sunt multumite cu viata lor au tendinta de a avea o perspectiva mai pozitiva asupra viitorului si se simt mai putin stresate in fata provocarilor zilnice. In timp ce acesta nu este un indicator direct al fericirii, el sugereaza o legatura clara intre o buna stare de spirit si rezilienta emotionala. Mai mult, cercetarea a aratat ca fericirea nu este intotdeauna legata de statutul social sau de succesul profesional, asa cum oamenii se asteapta adesea. Aproape intotdeauna, acesta poate fi un factor pozitiv, dar nu este suficient pentru a oferi o stare de fericire. Mai degraba, echilibrul mental si o lume interioara in ordine pot fi mult mai importante.

Un studiu efectuat de catre Universitatea de Stat din Pennsylvania a descoperit ca persoanele care se simt multumite cu viata lor, dar care nu obtin succes profesional sau un statut social ridicat, inca se simt fericite si implinite. Cercetarea sugereaza ca aceasta este din cauza faptului ca aceste persoane au acea stare de echilibru interior si de concentrare interioara de care au nevoie pentru a se simti bine.

Aceste studii ofera cadrul stiintific pentru a intelege urmatorul lucru: Starea de bine nu este un simplu efect al fericirii, ci o expertiză a unei abilitati innascute prin care oamenii identifica situatiile potrivite si adaptate lumii lor interioare si exterioare. Gasirea echilibrului interior si a fericirii este un proces care poate necesita timp și efort, dar rezultatele sunt profund benefice pentru intreaga noastra viata si binele nostru interior.

Iubirea este un sentiment frumos, dar nu este singurul responsabil pentru fericirea noastră. Auto-cunoașterea, echilibrul mental, si acceptarea sinelui pot fi la fel de importante pentru buna noastră stare de spirit.

