Cu toate acestea, in ultimii ani, cercetatorii au descoperit ca inteligența are mai multe legaturi cu moștenirea genetica.

In trecut, s-a crezut ca inteligenta este mostenita de la tatal copilului. Însă un numar mare de cercetari stiintifice recente arata ca, de fapt, inteligenta este mostenita de la mama.

Potrivit acestor cercetari, gena inteligenței este localizata pe cromozomul X. De aceea avem de două ori mai multe sanse sa mostenim aceasta gena de la mama noastra. Aceasta inseamna ca mama este cea care contribuie mai mult la mostenirea inteligentei copilului decat tatal, după cum a demonstrat omul de știință american Robert Lehrke.

Un studiu publicat in revista Nature Genetics sugereaza ca inteligența este moștenita de la mama, deoarece genele asociate cu aceasta caracteristica sunt mai active in cromozomii X. Terri Moffitt de la Institutul de Cercetare Medicala Dunedin si echipa sa au studiat peste 12.500 de copii din Noua Zeelanda, urmarindu-i inca de cand aceștia s-au nascut. Ei au descoperit ca exista o corelatie puternica intre IQ-ul lor si genele de pe cromozomii X. Cu alte cuvinte, copiii care au mostenit gene bune de la mama lor au o sansa mai mare de a avea un IQ ridicat.

conform unei alte cercetari publicate in revista Psychologie Science, copiii mostenesc o mare parte din inteligenta lor de la mama, in special in ceea ce priveste capacitatea de a rezolva probleme si de a avea simtul observatiei. Acest studiu a fost condus de Rosalind Arden, cercetatoare in domeniul psihologiei si neurostiintelor, care a analizat 12.686 perechi de gemeni. Rezultatele au aratat ca IQ-ul era mai asemanator intre mama si copiii sai in comparatie cu IQ-ul tatalui si al copilului.

Un alt studiu publicat in Jurnalul de Epidemiologie și Sănătate Comunitară a analizat datele din cadrul a 4.789 de cupluri de mama-fiica, 2.686 de cupluri de tata-fiica si 1.447 de cupluri de tata-fiu. Rezultatele au indicat faptul ca inteligenta este moștenita mai mult de la mama decat de la tata. Cercetatorii au observat ca mama si fiica au avut IQ-uri asemanatoare in 50% din cazuri, in timp ce tata si fiica au avut aceleasi IQ-uri in 15% din cazuri.

Desi aceste studii sugereaza ca inteligența este mai mult determinata de genele moștenite de la mama, aceasta nu inseamna ca tatal nu joaca niciun rol in dezvoltarea intelectuala a copilului sau. In ultimii ani, oamenii de stiinta au descoperit ca genele operează intr-un mod complex si ca exista multe gene care influenteaza inteligența copilului, inclusiv cele mostenite de la tata.

De asemenea, este important să menționam faptul ca mediul si educatia joaca, de asemenea, un rol important in dezvoltarea intelectuala a copilului. In plus, abilitatea copilului de a invata si a-si dezvolta inteligenta depinde de o serie de factori complexi, incluzand nu doar genetica, ci si experientele de viata, nutritia, etc.

