Expoziția intitulată „Romanian Kitsch Museum” prezintă mai multe obiecte de cult, cruci, veșminte, sfeșnice și cărți religioase, alături de fotografii cu preoți lângă mașini de lux și de texte prin care autorul încearcă să sugereze că biserica ortodoxă s-a îndepărtat de valorile creștine, potrivit Realitatea Plus.



"Asa-zisa expozitie nu este altceva decat o colectie de fotografii, unele dintre ele foarte vechi, scoase din context si interpretate in mod tendentios, după bunul plac, de catre autorii acestei expozitii. Dau doua exemple: se vorbeste despre opulenta preotilor, fiind prezentati prelați lângă masini de lux. Ceea ce nu se spune este ca multe dintre acele fotografii au fost realizate cu ocazia unor evenimente oficiale (...) deci nu sunt masini personale. Un alt exemplu este dat de asa-zisele haine aurii ale preotilor, inducandu-se ideea ca ele sunt din aur. E o informatie cat se poate de falsa. In realitate, vesmintele preotesti sunt din materiale cat se poate de simple, iar acel fir auriu, si nu din aur, iar o bobină din acel material costă 30 de lei," a explicat George Grigoriu, realizatorul emisiuniii Realitatea Spirituală.

"E interesant cine isi asumă, pana la urmă, aceasta expozitie si este interesant si punctul de vedere al celor care gazduiesc aceasta expozitie, pentru că nu mi se pare firesc ca intr-un spatiu public să gazduiesti asemenea manifestari pe care le imbraci sub o forma asa-zisa culturala. Să nu uitam ca plecând de la situatii similare exista precedente care in lume au creat mari valuri si ne gandin de exemplu la ceea ce se intampla în redacția publicației umoritsitce franceze "Charlie Hebdo", a mai precizat realizatorul Realitatea Spirituală.