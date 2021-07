Explozia a fost auzită în nordul Teheranului, în apropierea televiziunii naționale și ar fi fost provocată de un „obiect necunoscut”, potrivit Reuters. Oficial nu au fost date informații despre cauza și amploarea exploziei. Nu există alte detalii cu privire la faptul dacă a fost vorba de un atac sau un accident.

„Nu am primit încă rapoarte despre o explozie”, a declarat Jalal Maleki, purtător de cuvânt al departamentului de pompieri din zonă, scrie La Republica. El a adăugat că echipele de salvare au fost deja trimise în partea de nord a capitalei iraniene.

Mai multe echipe de pompieri și salvare au fost trimise în zonă, iar imagini cu intervenția au fost postate pe rețelele de socializare.

A journalist from Tasnim has posted this video purportedly of the scene of the explosion in #Iran: pic.twitter.com/N4NYEpIJMx