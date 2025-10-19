Mai mult, scara blocului afectată de explozie va fi demolată! De mâine, oamenii afectați de deflagrație vor fi relocați în locuințe provizorii. Autoritățile iau în calcul mai multe variante, iar costurile vor fi suportate de Primăria Capitalei.

„A fost o explozie foarte violentă, fără doar și poate, o explozie care are un grad de dispersia bunurilor din apartament sau părților componente ale blocului pe o suprafață destul de mare. Nu neapărat că ne îngreunează, dar încetinește oarecum cercetarea la fața locului pentru că trebuie să valorificăm tot ceea ce găsim în interiorul cât și în exteriorul blocului. Încercăm să o deblocăm cât putem de repede”, a declarat comisarul șef Gheorghe Cristian.