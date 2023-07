Rechinii din Marea Neagra nu sunt impunatori și feroce ca rudele lor din alte mări si oceane, dar sunt la fel de răi, ne avertizeaza specialiștii.

Un pas în cercetarea rechinilor în Marea Neagră a fost efectuat în 2014, când un grup de cercetători de la Universitatea din București și Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Marină „Grigore Antipa” a realizat un studiu amplu pentru a depista urmele de ADN ale rechinilor. Aceștia au prelevat mostre de apă în mai multe locatii din Marea Neagra pentru a cerceta daca rechinii erau prezenți acolo. Studiul a aratat ca exista dovezi clare ale existenței rechinilor in Marea Neagra.

Adn-ul rechinilor a fost detectat in 94,4% din cazuri cu o frecventa mai mare in nord-vestul Marii Negre. Cu toate acestea, cercetatorii au declarat ca acest lucru nu inseamna ca populatia de rechini din aceasta zona este mare. Este important de asemenea sa intelegem ca doar detectarea ADN-ului nu este suficienta pentru a afla exact care specii de rechini traiesc in Marea Neagra.

O alta cercetare in domeniu vine de la Profesorul Murat Draman, de la Departamentul de Biologie Marină de la Universitatea de la Istanbul, care a analizat datele recente și a ajuns la concluzia că există, de fapt, cel puțin patru specii de rechini care trăiesc în Marea Neagră. Într-un interviu acordat recent, a declarat că există dovezi care arată că aceste specii de rechini sunt foarte active în regiune și că populațiile lor sunt în creștere. Una dintre principalele probleme în ceea ce privește existența rechinilor în Marea Neagră este că aceștia nu sunt atât de ușor de detectat, deoarece se ascund adesea la mari adâncimi și trăiesc în zone mai puțin accesibile oamenilor. Deși rechinii pot fi văzuți prin pescuit accidental, aceste întâlniri sunt etichetate drept "incidente rare” datorită faptului că numărul lor este destul de mic.

Una dintre cele mai comune specii de rechini din această zonă este rechinul negru de Marea Neagră sau Galeus melastomus. Acesta este un rechin mic, care poate ajunge la o lungime de aproximativ 1,2 metri și este, de asemenea, cunoscut sub numele de "pescăruș cu pinten”. În general, trăiește la o adâncime de până la 500 de metri, dar a fost văzut adesea aproape de malul Mării Negre.

Pe lângă rechinul negru de Marea Neagră, în Marea Neagră s-au observat și alte specii de rechini, precum Mustelus friesii și Mustelus asterias, în special în apropierea plajelor din Bulgaria, România și Ucraina.

Cu toate acestea, până în prezent nu s-a confirmat fără echivoc existența unei specii de rechin în Marea Neagră. Insa, acest lucru nu inseamna ca aceste animale nu exista acolo. Acestea pot fi adesea greu de detectat și nu se potrivesc cu moldelul general al rechinilor, cum ar fi rechinul alb, care apare frecvent în filme si emisiuni TV.

Cercetările și observațiile recente, care se îmbunătățesc tot mai mult cu tehnologia modernă, ne permit să vedem cu mai multă claritate ceea ce se întâmplă sub apele Mării Negre. În consecință, este posibil să aflăm mai multe despre această specie și să dezvăluim alte secrete ale acestei zone. Numărul redus de informații despre rechinii din Marea Neagră, atrage atenția asupra importanței colectării și studierii de date și amprente ADN ale acestora, pentru a putea înțelege mai bine comportamentul speciilor și modul de adaptare la mediul lor.

