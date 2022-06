Eugen Teodorovici a vorbit, în exclusivitate, la Realitatea PLUS, în emisiunea Controversat, despre impozitarea pensiilor speciale, explicând că în proiectul de lege depus în legislatura trecută este prevăzută taxarea pensiilor ce nu se bazează pe contributivitate.

„Pensia cea mai mare astăzi, în plată, este de 75 de mii de lei net. Asta este cea mai mare pensie a unui pensionar din Argeș.

Iar pentru a combate această situație neplăcută de astăzi, și despre care toți politicienii de dreapta au vorbit si au promis că o să rezolve, există în Parlament, trecut de Senat și aflat la Camera Deputaților, o propunere legislativă pe care am depus-o personal în 2019, tocmai ca să taxăm aceste vârfuri ale pensiilor care nu se bazează pe contributivitate (...), doar pensiile care nu se bazează pe contributivitate.

Acea lege spune foarte clar: o taxare de până la 50 la sută la tot ce depășește un anumit plafon”, a explicat Eugen Teodorovici.

„Din păcate, în Parlamentul României se face un joc incorect față de pensionari. Pentru că partidele din Parlament ce fac? Majorează până la 90 la sută ceea ce, chipurile, vor să ia din pensiile speciale, numai că acest nivel de 90 la sută, deci tot ce este peste 50 la sută înseamnă confiscare de venit.

Iar Curtea Constituțională va respinge orice astfel de propunere. Și practic se face o propunere ca să pice la Curte”, a mai spus Eugen Teodorovici.

La rândul său, fostul ministru al Muncii Violeta Alexandru a afirmat că susține desființarea pensiilor speciale.

„Nu sunt pentru nicio impozitare, sunt pentru desființare. Și nu cred că nu se poate. Dacă rămâneam la minister, vă asigur că în următorul an după cel de pandemie, pe care m-am străduit să-l gestionez cât am putut de bine, asta era ținta mea. E vorba de modul de calcul. La magistrați este 80 la sută din venitul pe ultima lună, cu tot cu sporuri (pensia - n.r). La cetățeni, nici toate sporurile nu se iau in considerare, și perioada de calcul este pe tot stagiul de contributivitate, inclusiv de la începutul activitatii, cand avea un venit foarte mic, ca era incepător si salariul era mic. Deci formula de calcul este profund injustă față de românii care au pensii pe contributivitate pe tot stagiul de cotizare, și cred că se poate lucra”, a declarat fostul ministru al Muncii Violeta Alexandru, vineri seară, la Controversat, cu Ionela Arcanu.