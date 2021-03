„Vă spun ce simt eu. A fost un șoc pentru mine! Nu mi-am putut imagina.

Banii obținuți în campanie fac obiectul acestui dosar. Instanța a dat o hotărâre nu doar ilegală, ci extrem de inumană. Cum să dai o condamnare unei femei, unei mame. Nu a plecat nimeni cu un leu acasă. Cum să dai așa o soluție absurdă. Nu mai avem un gram de umanitate. Singura speranță este la Înalta Curte.

Este absurdă. Nu știu ce a motivat-o pe judecătoarea respectivă să o dea, dacă a avut ordin să o condamne pe apropiata președintelui, pe fiica președintelui. I-a adus o satisfacție să mă condamne pe fiecare capăt de acuzare. Mai este și femeie, să dea o asemenea sentință...

Este o nebunie ce se întâmplă. Nu știu... și eu întreb cine mai apasă pe butoane. Se pare că mai există. Probabil că mai sunt încă butoane care se apasă de diverse personaje pe care eu nu le pot intui în momentul acesta. Mai sunt eu un trofeu? Am fost arestată. Ce trofeu să mai fie Elena Udrea. Ori o ură personală a judecătoarei... nu știu. Voi lupta împotriva sistemului până la capăt și nu mă las.

Sunt acuzată de faptul că am luat niște bani pentru că am făcut niște plăți. Și procurorii spun că sigur banii proveneau din nu știu ce faptă penală. Am dat niște bani. E vorba de 300 mii ron, nu e vorba de o sumă foarte mare pentru o campanie”, a spus Elena Udrea la Realitatea PLUS.

Întrebată dacă s-a gândit să plece din țară, Elena Udrea a răspuns: „Toată lumea mă întreabă asta. Și unde să te duci. Eu am fost plecată, am stat în pușcărie afară. Nu vreau să colind pușcăriile lumii. Vedeți ce se întâmplă în America. Credeți că mai există locuri în lumea asta în care să ai garanția că cineva chiar respectă legea și sunt respectate drepturile omului? Credeți că le mai pasă de niște români care sunt hăituiți la ei în țară? Legile sunt schimbate peste tot. Cine știe ce nebuni de-ai sistemului vor să de aimpresia că Udrea vrea să plece. Unde să plec...”.