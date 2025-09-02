Totul s-a întâmplat la finalul meciului din play off-ul Europa League dintre FC FCS și Aberdeen, când suporterii campioanei au adresat scandări rasiste, iar UEFA a fost sesizată de către Football Against Racism in Europe.

Reprezentanții FARE (Fotbal împotriva rasismului în Europa) au întocmit un raport în care îi acuză pe suporterii de la FCSB de rasism. Totul, pentru un cântec ce a conținut jigniri la adresa romilor, cu direcție clară în ceea ce privește echipa Rapid București.

Nu e pentru prima dată când suporterii celor de la FC FCSB fac acest lucru. S-a mai întâmplat și în urmă cu un an, în preliminariile trecute. S-a întâmplat și după meciul cu Shkendija, atunci când au fost eliminați din Europa League.

În 2024, UEFA i-a dictat campioanei României la fotbal o amendă în valoare de 20.000 de euro și închiderea câtorva sectoare la partida ce urma pe teren propriu. Lucrul acesta s-ar putea repeta și în Grupele Europa League, acolo unde FC FCSB este calificată și va juca în toamna și iarna anului viitor.