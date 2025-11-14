„Guvernul României a fost parte a procesului de elaborare și determinare a formulei de calcul care stabilește dimensiunea salariului minim. Până acum a fost în regulă. Problema este că, atunci când pentru prima dată avem o formulă clară, vine cineva politic și spune: nu vrem să o aplicăm”, a declarat Costin.

„Și Guvernul României a fost parte a procesului de elaborare și determinare a formulei de calcul în baza căreia se stabilește dimensiunea salariului minim. Am fost până acum parte a proceselor de consultare care au avut loc la Ministerul Muncii. Până acum a fost în regulă.

Lucrul cu care nu suntem de acord este faptul că, în momentul în care pentru prima oară România are o formulă de calcul clară, transparentă, predictibilă, vine cineva politic și zice „degeaba există asta, pentru că noi nu vrem”, și aici mă refer, înainte de toate, la zona politică.

Nu e vorba că nu-i lasă economia, e vorba că nu vor, pentru că în momentul în care ai 1,8 milioane de salariați în această economie care au salariul între salariul minim și cât ar trebui să fie valoarea salariului minim de la 1 ianuarie — 4.330 lei —, când știi că în față nu ai un ciclu electoral, mă refer la alegeri generale, toată această masă de manevră electorală este ținută în amorțire.

O să-și revină și o să le revină și zâmbetul pe buze, și interesul de a crește salariul minim atunci când se apropie ciclul electoral, așa cum s-a întâmplat anul trecut și acum doi ani. Când se apropie ciclul electoral, umblăm la salariul minim ca să luăm voturi de la fraieri — 1,8 milioane.

În momentul ăsta se gândesc: „Ba, nu avem nevoie de ei și de voturile lor, mai lasă-i să stea în sărăcie acolo.” Însă deja măsurile pe care le-au luat au afectat profund puterea de cumpărare a salariaților și a pensionarilor, dar cei mai afectați sunt cei cu venituri salariale mici. Deci, avem un număr uriaș de salariați plătiți sub salariul mediu.”, a declarat Dumitru Costin, liderul BNS, după ședința cu liderii Coaliției.