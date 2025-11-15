Clinica stomatologică în care băiețelul de 4 ani a murit a fost închisă la scurtă vreme, însă punctul de lucru din Pitești este în continuare închiriat de societatea inculpată în dosarul de omor din culpă.

Și mai halucinant este faptul că anul trecut, firma a declarat o cifră de afaceri de aproape 600 de mii lei și un profit de peste 90 de mii de lei, cu 15% mai mare decât în anul precedent.

Reporter: După povestea asta, reprezentanții clinicii au mai încercat să ia legătura cu dvs.?

Tatăl: Mi-au trimis un mesaj de condoleanțe și atât.

Reporter: O să mergeți mai departe, să-i dați în judecată?

Tatăl: Bineînțeles.

Mama: Anestezistul nici nu a ieșit afară să-mi zică nimic. A ieșit doar doamna doctoră, mi-a zis să mă liniștesc, că i-a scăzut doar puțin pulsul.

Mai mult, procesul ar fi fost amânat de mai multe ori din diverse motive. Trei ani a durat urmărirea penală, la finalul căruia au fost trimiși în judecată cei doi patroni ai clinicii, medicul anestezist și firma care administra cabinetul. Aceștia sunt acuzați de ucidere din culpă.

„Familia pacientului și-a dat acordul pentru această tehnică. Lucrurile au decurs normal până la un moment dat. Am avut scăderea saturației, care a dus la stop cardio-respirator.”, a declarat anestezistul.

Reporter: Era copilul pentru prima dată la clinică?

Anestezist: Da, el da. Fratele lui a mai fost de două ori sedat.

Copilului i s-a făcut rău în câteva minute pe scaunul dentistului și a fost dus cu ambulanța la Spitalul de Pediatrie din Pitești unde a fost intubat și stabilizat. Ulterior, din cauza stării grave, medicii au decis ca micuțul să fie transferat la Spitalul Grigore Alexandrescu din Capitală unde a și murit două zile mai târziu.



Tot ce au putut face autoritățile atunci a fost să dea o amendă de 20.000 de lei pentru că respectiva clinică nu deținea autorizație pentru a face acea anestezie și nici trusă de urgență sau oxigen.