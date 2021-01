Dragoș Săvulescu, reacție după dezvăluirile de la Realitatea Plus. Cum a ajuns în posesia titlului de proprietate pentru terenul din parcul Verdi

”Continui să fiu prezentat ca fugar și urmărit internațional. Este complet fals. Nu pot veni în România pentru că nu s-a rezolvat o chestiune formală. Nu sunt urmărit internațional.

Terenul nu a fost parc până în 2000. Acest teren, numit generic parcul Verdi, este format din 7 bucăți de teren, revendicate în 1999-2000, prin hotărâri judecătorești irevocabile.

Titlul de bază este din 1957.

Statul român de la acea dată a oferit acele proprietăți, terenul din parcul Verdi, în schimbul unor terenuri de lângă Aeroportul Otopeni.

Sunt contracte valide, acte de proprietate. Avem și actele în original din 1957.

Actul din 1957 este actul de bază. Între timp, statul comunist a expropriat abuziv proprietarii și l-a transformat în parc, l-a luat și gata. Statul comunist a luat terenul părăsit, în 1999-2000 s-a revendicat de către proprietari suprafața compusă din 7 titluri distincte. Toate acestea sunt hotărâri judecătorești irevocabile, primarul era obligat să pună în posesie.

Sunt expertize făcute, nu se lasă loc de niciun fel de dubiu în legătură cu poziționarea terenului.

Din 1999-2000, eu fiind unul dintre proprietari, am plătit impozite la stat, care nu ne lăsa nici să construim, nici nu ne dădea banii și, mai mult, nici nu ne lăsa să împrejmuim, dându-ne amenzi pentru gunoaiele aruncate acolo. În această situație, i-am adunat pe proprietari, am dat în judecată primăria și am obținut la instanța de fond o decizie prin care spune că primăria trebuie să plătească proprietarilor o sumă consistentă și o despăgubire de 2 euro pe mp pe lună, cât va dura situația juridică. Primăria urma să plătească până la 10 milioane, după calculele noastre.

Am demarat negocieri cu primăria, ca reprezentant a 14 proprietari. Care sunt, cum sunt, speculații...e altă discuție.

Mai departe, fiind constituită o comisie la nivelul primăriei, m-am întâlnit cu ei, am explicat că la a doua instanță hotărârea ar putea rămâne definitivă. Strategia primăriei era de a majora suprafața verde, i-am spus că fie ne expropriază, fie ne lasă să construim. Dacă ne expropria, am spus că renunțăm la procese, dacă nu, o executăm și o obligăm în instanță să ne lase să construim. Pe noi ne interesa să construim, o suprafață acolo ajunge la 2.000 de euro pe mp.

Comisia a supus la vot chestiunea de principiu a cumpărării parcului Verdi și a fost aprobată. Au urmat negocieri între mine, ca reprezentant al celor 14 proprietari - eu am doar 10% din această suprafață.

Exproprierea nu s-a făcut pentru că primăria ar fi fost obligată să plătească 1.310 euro pe mp. Aceasta era valoarea de grilă. Ca să nu ajungem acolo, am propus un preț mai mic.

S-a încercat în 2004-2005 demararea unui PUZ, dar legea s-a schimbat ulterior.

Baza negocierii cu primăria a fost, pe lângă decizia instanței de fond, faptul că voia să mențină parcul, iar proprietarii voiau să valorifice proprietatea care stătea de 18 ani.

Autorizația de construcție nu se dă decât în baza unui PUZ.

Primăria a cumpărat un teren cu 50 de milioane de euro, pe care mâine, dacă vrea să-l vândă, poate iniția schimbarea destinației în teren construibil și să-l vândă cu 100 de milioane de euro.

Familia mea nu avea înainte de 90 titlu de proprietate”, a declarat Săvulescu.

Citește și: ”Culisele statului paralel | Afaceri CONTROVERSATE ale Primăriei Capitalei. Parcul Verdi - TUN de zeci de milioane de euro. Cine a profitat”