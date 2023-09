Deși inițial au fost reținute patru persoane, Cristescu George Mirel va sta în arest la domiciliu, iar Dumitru Alexandru a primit control judiciar.

În prezent, sunt două aspecte investigate de peocurorii anticorupție. Primul vizează faptul că Pluta a încasat suma de 20.000 de euro de la managerul spitalului Colentina în schimbul intervenţiei la Primărie pentru numirea acestuia în funcţie. Celălalt aspect se referă la contractele de achiziții pe care Cristian Plută le-a acordat după ce a primit o șpagă de 300.000 lei.

Solutia pe scurt: În baza art. 226 C.proc.pen. raportat la art. 223 alin. 2 C. proc. pen. şi art. 202 alin. (1) şi (3) C.proc.pen. admite propunerea de arestare preventivă, formulată de de Ministerul Public –Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie Direcţia Na?ională Anticorup?ie – Structura Centrală – prin referatul nr. 74/P/2023 în ceea ce îi prive?te pe inculpa?ii PLUTĂ CRISTIAN ?i STĂNCILĂ SILVIU. Dispune arestarea preventivă a inculpaţilor PLUTĂ CRISTIAN ?i STĂNCILĂ SILVIU pe o durată de 30 de zile, de la 19.09.2023 până la data de 18.10.2023, inclusiv. În baza art. 227 alin. 2 C. proc. pen. respinge ca neîntemeiată propunerea de luare a arestării preventive formulată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie – Direcţia Na?ională Anticorup?ie – Structura Centrală – prin referatul nr. 74/P/2023 în ceea ce îi prive?te pe inculpa?ii CRISTESCU GEORGE MIREL ?i DUMITRU ALEXANDRU PAUL. În temeiul art. 227 alin. 2 C. pr. pen. raportat la art. 223 alin. 2 C. proc. pen. dispune luarea măsurii arestului la domiciliu fa?ă de inculpatul CRISTESCU GEORGE MIREL pe o perioadă de 30 de zile, de la 19.09.2023 până la data de 18.10.2023, inclusiv. În baza art. 221 alin. 1 C. proc. pen., impune inculpatului CRISTESCU GEORGE MIREL obligaţia de a nu părăsi imobilul din (DATE), fără permisiunea judecătorului de drepturi ?i libertă?i. În baza art. 221 alin. 2 C. proc. pen., pe durata arestului la domiciliu, inculpatul are următoarele obligaţii: a. să se prezinte în faţa organului de urmărire penală, judecătorului de drepturi ?i libertă?i, judecătorului de cameră preliminară sau a instanţei de judecată ori de câte ori este chemat; b. să nu comunice cu suspec?ii, inculpa?ii ?i martorii din cauză. În baza art. 221 alin. 3 C. proc. pen., raportat la art. 215 alin. 2 lit. e C. proc. pen. interzice inculpatului să desfă?oare activitatea de manager de spital. În baza art. 221 alin. 4 C. proc. pen., atrage atenţia inculpatului că, în caz de încălcare cu rea-credinţă a măsurii sau a obligaţiilor care îi revin, măsura arestului la domiciliu poate fi înlocuită cu măsura arestării preventive. În temeiul dispozi?iilor art. 221 alin. 5 C. proc. pen., pe durata măsurii, inculpatul poate părăsi imobilul de domiciliu, în vederea prezentării în fa?a organelor judiciare, la chemarea acestora. În temeiul art. 221 alin. 8 C. proc. pen. copia prezentei încheieri se va comunica, de îndată, inculpatului, organului de poliţie desemnat cu supravegherea inculpatului (şi anume unitatea de poliţie în a cărei circumscripţie se află domiciliul inculpatului), Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor şi Poliţiei de Frontieră Române. În temeiul art. 227 alin. 2 C. pr. Pen. dispune luarea măsurii controlului judiciar fa?ă de inculpatul DUMITRU ALEXANDRU PAUL pe o perioadă de 60 de zile, de la 19.09.2023 la 17.11.2023, inclusiv. În baza art. 215 alin. (1) C. proc. pen., pe timpul cât se află sub control judiciar, inculpatul trebuie să respecte următoarele obligaţii: a) să se prezinte la organele de urmărire penală, la judecătorul de drepturi ?i libertă?i, judecătorul de cameră preliminară sau la instanţa de judecată ori de câte ori este chemată; b) să informeze de îndată organul judiciar care a dispus măsura sau în faţa căruia se află cauza cu privire la schimbarea locuinţei; c) să se prezinte la organul de poliţie în a cărei circumscrip?ie î?i are domiciliul conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliţie sau ori de câte ori este chemată. În baza art. 215 alin. (2) C. proc. pen., pe timpul controlului judiciar, impune inculpatului să respecte următoarele obligaţii: a) să nu părăsească limitele teritoriale ale României decât cu încuviinţarea instanţei de judecată d) să nu comunice cu suspec?ii, inculpa?ii ?i martorii din cauză j) să nu deţină, să nu folosească şi să nu poarte arme; În baza art. 215 alin. (3) C. proc. pen., atrage atenţia inculpatului că, în caz de încălcare cu rea-credinţă a obligaţiilor care îi revin, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive. Dispune punerea de îndată în libertate a inculpatului dacă nu este arestat sau re?inut în altă cauză. Dispune emiterea mandatelor de arestare preventivă în ceea ce îi prive?te pe inculpa?ii PLUTĂ CRISTIAN ?i STĂNCILĂ SILVIU. În temeiul art. 275 alin. 3 C. pr. pen. cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Cu contesta?ie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronun?ată în camera de consiliu, astăzi, 19.09.2023.

Cristian Plută, reținut alături de alte 3 persoane

Patru oameni au fost reținuți pentru 24 de ore după descinderile de la Administrația Spitalelor București, printre care și Cristian Plută, adjunctul insituției. Procurorii anticorupție au ridicat probe într-un dosar de luare de mită. Cristian Plută a strâns o avere impresionantă în ultimii ani: a cumpărat trei terenuri, o casă și a castigat 25.000 de euro în doi ani, în timp ce era directorul de investiții al instituției.