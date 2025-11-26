Deși Curtea de Apel Constanța a menținut, la finalul lunii august, condamnarea de 10 ani de închisoare dictată inițial de Judecătoria Mangalia, avocații lui Vlad Pascu au ales să ducă dosarul mai departe printr-un recurs în casație. Această cale de atac extraordinară nu urmărește rejudecarea faptelor, ci verifică dacă legea și procedurile au fost aplicate corect pe parcursul procesului, scrie Mediafax.

Principalul argument al apărării este absența din dosar a unei expertize tehnice care să determine în ce măsură cocktailul de substanțe psihoactive i-a afectat capacitatea de a conduce. Asta după ce în organismul lui Vlad Pascu au fost depistate cocaină, amfetamine, metamfetamine și ecstasy. Apărătorii săi se bazează pe o hotărâre recentă a Înaltei Curți, care spune că simpla prezență a drogurilor în sânge nu este suficientă pentru o condamnare, fiind necesară demonstrarea impactului concret asupra șoferului.

Un alt motiv de contestație invocat de avocați vizează denunțurile formulate de Vlad Pascu la DIICOT. Aceștia susțin că instanțele nu au valorificat aceste declarații. Ele, conform legii, ar fi putut atrage o reducere a pedepsei dacă ar fi ajutat la identificarea altor persoane implicate în rețele de trafic de droguri. Motivul respingerii ar fi fost că informațiile furnizate de Pascu vizau alte dosare penale, distincte de cel în care era judecat.

Tragedia din 2023

Accidentul s-a petrecut în dimineața zilei de 19 august 2023, când Pascu, aflat sub influența cocainei, amfetaminei și metamfetaminei, a pierdut controlul mașinii și a lovit mortal două persoane, rănind alte trei. După impact, acesta a părăsit locul faptei și a fost prins câteva ore mai târziu, la Vama Veche.

Judecata a fost marcată de numeroase contestații, arată ziuaconstanta.ro. Judecătoarea inițială, acuzată de familiile victimelor de lipsă de profesionalism, a fost înlocuită. Procesul a fost dus la capăt de Carmen Claudia Berevoescu, președinta Judecătoriei Mangalia.