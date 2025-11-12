Inspectoratul Judeţean de Poliţie Prahova a transmis că după ce doi muncitori au murit, miercuri, în timp ce desfăşurau activităţi de extindere a reţelei de canalizare în comuna Gherghiţa, poliţiştii au deschis un dosar penal care vizează infracţiunea de ucidere din culpă.

Cei doi lucrători care şi-au pierdut viaţa după ce au fost prinşi la o adâncime de peste cinci metri sub pământ sunt un bărbat în vârstă de 53 de ani, din comuna Ciorani, şi un bărbat de 59 de ani, din comuna Dumbrava.

„Poliţiştii efectuează cercetări pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor producerii evenimentului, în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de ucidere din culpă, neluarea măsurilor legale de securitate şi sănătate în muncă, precum şi nerespectarea măsurilor legale de securitate şi sănătate în muncă, urmând ca, la finalizarea acestora, să fie dispuse măsurile legale ce se impun”, anunţă oficialii Poliţiei Prahova.

Reprezentanții instituției spun că intervenţia pentru scoaterea celor doi muncitori din şanţul în care pământul s-a surpat a fost dificilă, din cauza instabilităţii terenului şi a riscului ca echipele de salvare să fie, la rândul lor, prinse sub malurile surpate.

Potrivit ISU Prahova, două valuri de pământ s-au desprins şi s-au prăbuşit peste cei doi muncitori.