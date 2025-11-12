Incidentul grav, petrecut miercuri, în comuna Gherghiţa din judeţul Prahova. Potrivit primelor date, doi muncitori care lucrau la reţeaua de canalizare au fost prinşi sub un mal de pământ care s-a surpat.

”Este vorba despre două persoane surprinse complet de un mal de pământ, la o adâncime de aproximativ 5 metri. Pompierii depun eforturi pentru extragerea acestora, existând, în continuare, riscul surpării malurilor”, au transmis oficialii ISU Prahova.



La fața locului au fost trimişi pompieri, un echipaj de descarcerare, un container multirisc, o ambulanţă SMURD, o autospecială de primă intervenţie şi comandă, dar şi ambulanţe de la SAJ.