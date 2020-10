Moartea lui Paul Matters a fost anunţată pe Facebook, de prietenul său, Rod Wescombe. Acesta a scris că muzicianul a trăit „o viaţă retrasă” în ultimii ani şi că stilul rock'n'roll nu a fost prietenos cu sănătatea acestuia spre bătrâneţe.

Conform Mediafax, Paul Matters a acordat un singur interviu după ce a părăsit AC/DC, pentru biografia lui Bon Scott lansată în 2017: „The Last Highway: The Untold Story of Bon Scott and AC/DC's Back in the Black”.