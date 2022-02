Jamal Edwards, foarte cunoscut antreprenor britanic și vedetă pe Youtube, a murit la vârsta de 31 de ani. Informația a fost confirmată și de managerul lui, potrivit Daily Mail. Mama sa a transmis un mesaj tulburător.

„Cu durere în suflet confirm acum că frumosul meu fiu, Jamal Edwards, a murit ieri dimineață, după o boală neașteptată. Eu, sora lui, Tanisha, și restul familiei și prietenilor lui suntem devastați. El era centrul lumii noastre”, a scrie ea pe Twitter, potrivit news.sky.com. Mama tânărului artist a făcut apel pentru discreție în aceste momente atât de dureroase.

Jamal Edwarrs a cunoscut celebritatea după ce a lansat platforma SBTV, prin care i-a ajutat pe marii Ed Sheeran, Rita Ora, Stormzy sau Jessie J să se lanseze.

Antreprenorul britanic a murit duminică dimineață, potrivit informațiilor furnizate de managerul său, fără a se preciza, însă, cauza morții acestuia.

El a participat la Brit Awards la începutul lunii februarie și la sfârșitul săptămânii trecute, sâmbătă, ar fi fost DJ la un concert în nordul Londrei.

\"I\"m immensely proud of the mother she is and what she produced in both Jamal and Tanisha.\" We\"re sending all our love to Brenda at this time.💜 pic.twitter.com/YnAYSlHTNv

Și Prințului de Wales, alături de soția sa, Camilla, a trimis un mesaj la decesul tânărului artist: „Mă gândesc la familia lui Jamal Edwards astăzi. Un ambasador pentru generația tânără. O inspirație pentru mulți.”

Thinking of the family of Jamal Edwards today.



His work in music but also as an ambassador for a new generation, including his work for The Prince’s Trust, were an inspiration to so many. https://t.co/upNgux1mxU