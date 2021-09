"Dacă vă uitaţi la extinderea capacităţilor de producţie la nivelul întregii industrii în ultimele şase luni, suficiente doze ar trebui să fie disponibile la mijlocul anului următor astfel încât toţi locuitorii planetei să poată fi vaccinaţi. De asemenea, doze suplimentare vor fi posibile dacă va fi nevoie", a declarat Bancel într-un interviu pentru cotidianul elveţian Neue Zuercher Zeitung, relatează Reuter preluat de Agepres.



Oficialul Moderna a subliniat că vaccinarea ar urma să fie în curând disponibilă chiar şi pentru copii. În plus, el a arătat că persoanele care nu se vaccinează "se vor imuniza natural", și asta deoarece tulpina Delta este foarte contagioasă. "În acest fel vom ajunge într-o situaţie similară cu cea a unei gripe. Poţi fie să te vaccinezi şi să ai o iarnă fără probleme. Sau nu te vaccinezi şi rişti să te îmbolnăveşti şi posibil chiar să ajungi la spital", a afirmat şeful Moderna.



Întrebat dacă asta înseamnă o revenire la normal în a doua jumătate a anului următor, Stephane Bancel a răspuns: "Peste un an începând de astăzi, cred că da".



Oficialul a vorbit și despre dozele suplimentare ale vaccinurilor anti-Covid, așa-numitele "doze booster", spunând că se aşteaptă ca guvernele să aprobe aceste doze pentru persoanele care au fost deja vaccinate, precizând că pacienţii cu grad mare de risc care au fost vaccinaţi în toamna anului trecut vor avea nevoie, "fără îndoială", de o nouă doză. Important de știut este faptul că structura dozei suplimentare va rămâne identică cu originalul în acest an pentru că Moderna nu a avut suficient timp pentru a o modifica.



"În prezent testăm variante de vaccin optimizate pentru tulpina Delta. Acestea vor forma baza pentru dozele suplimentare din 2022. Testăm de asemenea o variantă Delta plus Beta, următoarea mutaţie care potrivit cercetărilor este posibilă", a mai spus Stephane Bancel.



Potrivit acestuia, Moderna poate utiliza actualele linii de producţie pentru noile variante ale vaccinului la fel ca şi pentru vaccinul iniţial iar preţul vaccinării va rămâne acelaşi.



Cât privește eficiența, Moderna susţine că vaccinul pe care l-a dezvoltat are o eficienţă de 94,5%, potrivit rezultatelor ultimei etape a studiilor clinice (faza a 3-a).