Mihai Onilă a trecut printr-o transformare fizică radicală, după ce s-a abținut de la mâncare timp de o lună și jumătate. Artistul a ținut postul de 40 de zile, de-a lungul căruia a băut doar apă și ceaiuri. În tot acest timp, și-a ținut fanii la curent cu experiența sa.

„Acest post in care nu am mancat hrana ci doar am baut apa, am vaut 2 zile ceaiuri, apoi am baut doua zile un suc mic de portocale, iar o singura zi un pahar de zeama de varza, cam asta a fost tot ce am consumat”, spune Mihai Onilă în videoclipul său.

Și actrița Daniela Nane a dezvăluit recent că ține post doar cu apă timp de 17 zile. Anunțul a venit după ce și actorul Marius Manole a anunțat că a apelat la fasting și nu a mai mâncat de 40 de ore.

În realitate, cei care practică aceste diete drastice se expun la numeroase pericole. De exemplu, pentru cei care au diabet, postul poate duce la creșteri și scăderi ale nivelului de zahăr din sânge.



În plus, postul nu este, în general, recomandat fără supraveghere medicală pentru bătrâni, adolescenți sau persoanele subponderale. În cazul copiilor, acesta este chiar contraindicat.

Slăbiciunea și oboseala sunt și ele riscuri comune asociate cu postul negru de lungă durată. Lipsa de nutrienți esențiali din alimente poate duce la scăderea energiei, slăbiciune musculară și oboseală persistentă, afectând capacitatea de funcționare a unei persoane în mod normal și putând influența negativ calitatea vieții.

Dezechilibrele nutriționale sunt un alt risc important asociat cu postul negru prelungit. Absența aportului regulat de proteine, carbohidrați, grăsimi, vitamine și minerale esențiale poate duce la deficiențe nutriționale grave, care pot avea consecințe pe termen lung asupra sănătății, inclusiv probleme ale sistemului imunitar, tulburări metabolice și afectări ale funcțiilor cognitive.

Problemele emoționale și mentale sunt, de asemenea, implicate în pericolele postului negru de 40 de zile. Privarea de alimente și nutrienți esențiali poate influența starea emoțională a unei persoane, putând agrava simptomele de anxietate, depresie sau alte tulburări mintale. Este esențial ca cei care aleg să practice această formă de post să fie conștienți de impactul posibil asupra sănătății mentale și să fie pregătiți să caute ajutor profesional în caz de nevoie.

În plus, reluarea unei alimentații normale după postul negru va duce la o serie de dezechilibre:

După ce ați încheiat un post negru de 40 de zile și decideți să reluați consumul de alimente, este important să fiți conștienți de pericolele și riscurile asociate cu reintroducerea hranei în dieta dvs. Corpul dumneavoastră poate fi extrem de sensibil și vulnerabil în urma unei perioade lungi de abstinență alimentară, iar reluarea obiceiurilor alimentare regulate poate avea impact asupra echilibrului intern al organismului dumneavoastră. Iată câteva aspecte de luat în considerare în această perioadă de tranziție:

Sistemul digestiv: După un post negru prelungit, sistemul digestiv poate fi sensibilizat și poate necesita timp pentru a se adapta la consumul regulat de alimente. Reluarea bruscă a unor alimente bogate în grăsimi, zaharuri sau proteină poate provoca disconfort gastrointestinal, balonare, crampe sau alte tulburări digestive.

Capacitatea de absorbție a nutrientilor: După un post negru de lungă durată, capacitatea organismului de a absorbi și de a folosi eficient nutrienții din alimente poate fi afectată. Este posibil ca reintroducerea rapidă a unor alimente variate și complexe să creeze dezechilibre nutriționale sau să provoace deficiențe nutriționale.

