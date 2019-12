Cum să arăți perfect de Revelion? Slăbești 5 kg în doar 3 zile cu dieta militara

Inainte de a incepe aceasta dieta sau oricare alta este recomandat sa te informezi temeinic cu privire la gradul ei de eficienta, masura in care poate sau nu aparea efectul yo-yo, beneficiile si riscurile pe care le presupune.

De asemenea, este bine sa stii ca foarte multi experti in nutritie considera ca orice pierdere rapida in greutate se datoreaza, sau are loc din cauza, numarului foarte redus de calorii consumat. Conform acestora, kilogramele pierdute provin din pierderea unor cantitati semnificative de apa, grasime si muschi.

Desi numele te duce cu gandul la armata, trebuie mentionat ca nu exista nicio conexiune intre aceasta si alimentatia soldatilor, indiferent de provenienta lor.

Cu ajutorul dietei militare poti slabi cu aproximatie 5 kilograme in 3-7 zile, potrivit celor care au adoptat cu succes aceasta dieta si au fost satisfacuti de rezultate.

Dieta militara, cunoscuta uneori si sub denumirea dieta de 3 zile, presupune reducerea drastica a numarului de calorii timp de 3 zile pe saptamana. Cu alte cuvinte, 3 zile pe saptamana vei urma cu strictete planul alimentar impus de aceasta dieta, iar in restul saptamanii vei manca dupa bunul plac, dar in limita a 1500 de calorii.

In timpul dietei nu vei exclude nicio grupa alimentara si nici nu vei manca mai putin dintr-o anumita categorie de macronutrienti.

Rezultatele, care vor fi vizibile intr-un timp foarte scurt, se datoreaza strict consumului unui numar foarte mic de calorii in cele 3 zile de dieta. Mai exact, vei manca in jur de 800-1100 de calorii pe zi, considerabil mai putin decat ii este necesar oricarui adult.

Dieta militara de 3 zile: planul alimentar

Alimentele permise in dieta militara:

grepfrut, mere, banane;

paine integrala din grau si biscuiti sarati;

ton conservat in apa;

branza proaspata de vaci si branza cheddar;

oua;

carne de orice fel, inclusiv procesata;

fasole verde, broccoli si morcovi;

unt de arahide;

inghetata de vanilie;

cafea neagra si apa;

De evitat sunt toate acele alimente care nu sunt incluse in planul alimentar prestabilit, chiar daca sunt sanatoase, deoarece ar putea creste numarul de calorii consumat si, deci, afecta rezultatele. Iata cateva exemple de alimente care nu ar trebui incluse in dieta militara:

grasimi de orice fel, inclusiv ulei sau unt;

orice indulcitori (zahar, miere etc.) sau alti indulcitori artificiali in afara de stevia , care este permis.

, care este permis. orice condimente sau bauturi care contin calorii;

Dieta militara: exemple de meniuri pentru 3 zile

Ziua 1

Mic dejun: cafea neagra, 1/2 grepfrut, 1 felie de paine prajita cu 2 linguri de unt de arahide;

Pranz: 1/2 ton conservat in apa, 1 felie de paine prajita;

Cina: 85g de carne, 170g legume, 1 mar, 1/2 banana, 140g inghetata de vanilie;

In dieta militara sunt excluse gustarile dintre mese.

Ziua 2

Mic dejun: 1 ou, 1/2 banana, 1 felie de paine prajita;

Pranz: 120g branza proaspata de vaci, 5 biscuiti sarati, 1 ou fiert;

Cina: 2 crenvursti, 170g broccoli sau alta leguma, 1/2 cana morcovi, 1/2 banana, 140g inghetata de vanilie;

Ziua 3

Mic dejun: 1 felie branza cheddar, 5 biscuiti sarati, 1 mar;

Pranz: 1 ou, 1 felie de paine prajita;

Cina: 250g ton la conserva, in apa, 1/2 banana, 140g inghetata de vanilie;

