În gara Roșiorii de Vede staționează 3 trenuri, unul care circulă pe ruta Timisoara- București Nord, un tren privat care circula pe ruta Craiova-Brasov și un tren CFR care circula pe ruta Craiova București.

”Pe raza SRCF Craiova, la ora 15:50, în linia curentă Atârnați – Roșiori Nord, fir II(firul I este închis permanent pentru lucrări), s-a produs ruperea cârligului de tracțiune de la al 10-lea vagon de la siguranță din compunerea trenului de marfă nr. 67004(OTF Tim Rail Cargo SRL). Circulația trenurilor este oprită accidental. Sunt afectate două trenuri de călători care așteaptă în stație. La 17. 45 a plecat în linie curentă pentru remorcarea trenului la care s- a rupt cârligul de tracțiune, o locomotiva luata de la un tren de călători, primul aflat în circulație. Se preconizează încă 30 – 40 minute pentru eliberarea liniei curente Atirnati – Roșiori Nord. Cazul, potrivit prevederilor art.9 , lit. e ) din Anexa laHG 117/2010 nu se încadrează ca accident sau incident feroviar” au precizat surse din zona transporturilor.