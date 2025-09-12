Bărbatul, în vârstă de 38 de ani, domiciliat în Ploiești, a fost identificat de echipa operativă a Poliției, care s-a deplasat de urgență la fața locului. La examinarea exterioară nu au fost descoperite urme vizibile de violență.

Trupul neînsuflețit a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Ploiești pentru efectuarea necropsiei, urmând ca medicii să stabilească exact cauza decesului.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, iar cercetările continuă pentru a se lămuri toate împrejurările în care s-a produs tragedia.

