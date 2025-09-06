Este vorba despre directoarea Școlii Gimnaziale nr.195 Hamburg, alături de cei 3 directori adjuncți.

Șeful Inspectoratului Școlar al Municipiului București, Florian Lixandru a spus că demisia celor 4 directori nu va afecta desfășurarea orelor, iar părinții nu trebuie să fie îngrijorați.

“S-au depus patru demisii la registratura Inspectoratului Școlar al Municipiului București. Urmează ca luni să avem o discuție cu cei patru directori să vedem care sunt motivele care au condus la această demisie. Doi dintre ei sunt directori cu concurs. Va trebui să respectăm prevederile contractului de management care stabilește și o perioadă de preaviz pentru aceștia. În urma discuțiilor de luni, vom lua o decizie în ceea ce privește asigurarea conducerii unității de învățământ după expirarea perioadei de preaviz. Cursurile se vor deschide așa cum este prevăzut în calendar. Faptul că directorii și-au prezentat demisia nu înseamnă că școala nu se poate deschide în condiții optime,” a spus Florian Lixandru.

La Școala Hamburg din sectorul 3 al Capitalei au loc, în prezent, lucrări de extindere și modernizare, iar părinții sunt revoltați că elevii vor învăța în trei schimburi, contrar deciziei ministrului Educației care a anunțat că anul acesta nu mai sunt permise decât două schimburi.

Potrivit presei, peste 230 de elevi de clasa a III-a vor învăța de la 11.20 la 14.00, iar părinții sunt îngrijorați că nu va avea cine să îi ducă și să îi ia de la școală.

Iată ce le răspunde inspectorul general Florian Lixandru.

”Programul se va desfășura în două schimburi: un schimb de la ora 8.00 la 14.00, unde vor intra cu program decalat mai multe rânduri de clase și un schimb de la ora 14.00 la 19.00, din ce informații deținem în acest moment. Am înțeles că sunt nemulțumiri din partea părinților în legătură cu acest program, la fel a funcționat și până acum unitatea de învățământ. Vom discuta cu reprezentanții primăriei și cu reprezentanții unității de învățământ și vedem care vor fi soluțiile propuse, pentru că nu este o noutate în ceea ce privește programul de funcționare a școlii. Școala a funcționat în aceleași condiții ca și până acum, școala este o școală suprasolicitată, supraaglomerată. Atunci când au ales să își ducă copiii la o astfel de școală și-au asumat inclusiv un program de funcționare altfel decât în alte unități de învățământ”, a spus inspectorul general Florian Lixandru.

Nemulțumiți de programul elevilor părinții au anunțat că vor da școala în judecată. La Școala Hamburg din București, învață peste 2.000 de elevi împărțiți în 88 de clase.