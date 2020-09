Dan Costescu: Trenul de la Gara de Nord la Aeroportul Otopeni va circula la un interval de 50 de minute

"Este posibil în acest moment, când încărcarea este mică - la începutul exploatării unei linii tot timpul încărcarea este mai mică - ar fi posibil să avem 50 de minute, pentru că mai sunt şi alte trenuri în grafic. De exemplu, dacă nu ar fi trenurile de Galaţi, ne-am duce undeva la 30 şi ceva de minute. Lucrurile se pot îmbunătăţi", a spus Costescu, citat de Agerpres.



În acest moment se fac pregătirile tehnice pentru punerea în funcţiune, a adăugat el.



"Materialul rulant este pregătit. Pentru intervalul care ni se oferă în acest moment de către (CFR - n.r.) Infrastructură, este suficient un singur automotor, pentru că distanţa este foarte mică", a precizat reprezentantul operatorului feroviar.

Potrivit acestuia, trenul respectiv, chiar dacă are 15 ani, este cel mai nou din România şi are o capacitate de 70 sau de 110 locuri, în funcţie de configuraţie.



CFR Călători are în prezent un parc activ de 1.002 vagoane, din care 260 au fost reparate şi 28 au fost modernizate în acest an.