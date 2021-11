"Eu ştiu că nu-i place premierului Cîţu când spun că e o glumă. Asta e o glumă pentru mine, pentru că, în primul rând, e o problemă de compatibilitate, de viziune, cel puţin declarată. PNL îşi spune partid liberal. Nu prea e liberal, e mai degrabă un partid conservator. De altfel, ei fac parte dintr-o familie politică conservatoare. Dacă ne uităm la obiectivele pe care le are fiecare din cele două partide, sau devine PSD mai liberal sau devine PNL mai socialist ", a declarat Dacian Cioloş, sâmbătă, la Digi 24, întrebat cum vede "promisiunea" pe care şi-au făcut-o liberalii şi social-democraţii de a guverna România timp de şapte ani.

El a susţinut că PNL şi PSD se vor înţelege cu privire la "sinecuri", dar mai greu pe reformele de care România are nevoie.

"Eu spuneam, când am prezentat o propunere de guvern şi de program de guvernare în Parlament că din punctul nostru de vedere, al USR, indiferent cine ar fi la guvernare în următorii 3-4 ani, linia generală e trasată de PNRR şi din punct de vedere bugetar şi din punct de vedere al reformelor. Tocmai aici nu mi-e clar mie, de fapt, ce-şi doreşte această posibilă guvernare între PNL şi PSD, în afară de acces la bani şi împărţit funcţii la stat. Şi aici clar se vor înţelege, că au mai lucrat împreună, cum să facă din poziţiile de la stat sinecuri şi cum să facă din banii statului posibilitatea de a câştiga voturi distribuindu-i în anumite direcţii. Aici, foarte probabil, se vor înţelege, dar pe restul reformelor de care statul român are nevoie şi România are nevoie pentru ca statul să fie mai performant, aici eu îi văd greu cum se vor înţelege", a susţinut Cioloş.