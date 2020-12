Dacian Ciloș, după consultările de la Cotroceni: USR vrea o coaliție pe 4 ani. Nu vrem PSD în guvern!

"Ce construim nu e o coalitie de conjunctura, ci o intelegere baza pe incredere, care sa respecte proportiile, ceea ce au ales alegatorii. Nu vrem nicio formula in care PSD sa fie implicat pe fata sa pe sub masa, nici in guvern, nicio in vreo alta formula", a afirmat Cilos.

Potrivit acestuia, USR ar fi insistat, in cadrul consultarilor de astazi, sa inceapa discutiile si pe programul de guvernare, dar si pe construcția coalitiei. Explicatia sa este simpla: "Noi avem optiune si pentru premier, si pentru presedintele Camerei Deputatilor. (...) Majoritățile se construiesc si deconstruiesc in Camera Deputatilor... Imi pare rau ca nu exista interes pentru programul de guvernare, ci mai mult pentru impartirea functiilor. Vom ajunge la o solutie prin negocieri pe care nu le vom purta in fata microfoanelor", a mai spus fostul comisar european pentru Agricultură.