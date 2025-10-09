Noi imagini dramatice din județul Constanța. În satul Siliștea, bătrânii din casele în care a intrat viitura au fost cărați pe brațe de pompieri, pentru a-i salva din calea apelor. Zeci de gospodării și case au fost inundate, iar apa de pe drum depășește jumătate de metru. Dezastru a fost în tot județul. Zeci de copaci au căzut, iar mai multe mașini au fost avariate.