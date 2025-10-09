„Dacă locul ei nu e în ramă, nu trimite poza mai departe” – noua campanie Salvați Copiii pentru siguranța copiilor online VIDEO
Salvați Copiii lansează campania de conștientizare „Dacă locul ei nu e în ramă, nu trimite poza mai departe”, pentru a atrage atenția asupra riscurilor majore la care sunt expuși copiii atunci când imaginile lor sunt distribuite fără consimțământ în mediul online. Inițiativa, inspirată dintr-un caz real, arată cât de ușor o simplă fotografie poate să devină o sursă de traumă.