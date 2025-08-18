Seismul s-a produs la o adâncime de 126,6 km și a avut epicentrul în zona Vrancea. Orașe apropiate: 32 km vest de Focșani, 55 km nord de Buzău, 81 km est de Sfântu-Gheorghe, 91 km est de Brașov, 94 km sud-vest de Bârlad, 98 km nord-est de Ploiești

Duminică dimineață a mai fost înregistrat un cutremur, toto în zona Vrancea, cu magnitudinea de 3.3 Richter.

Deși ambele mișcări tectonice au fost de intensitate redusă, ele confirmă activitatea seismică relativ constantă din regiune, una dintre cele mai active din Europa de Est.