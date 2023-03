Șocul s-a simțit în toată Italia centrală. Multe persoane au ieșit în stradă în localitățile aflate în apropiere de epicentru.

Un raport inițial al Centrului Seismologic European al Mediteranei a susținut inițial că a fost un seism cu magnitudinea 5 pe scara Richter, dar autoritățile italiene l-au revizuit la 4,4. Adâncimea cutremurului a fost stabilită la 10 km.

