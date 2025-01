Îngrijirea mușcatelor iarna

Ingrijirea muscatelor iarna se poate face prin trei metode, functie de spatiul in care doriti sa le depozitati si pe care il aveti la dispozitie (pivnite intunecate si uscate, garaje, sau in casa). Oricum, trebuie sa tineti cont ca indiferent de situatie, va recomandam sa efectuati pregatirea muscatelor pentru iarna intr-un mod cat mai temeinic. In ce consta? Curatati muscatele de orice uscaciune sau frunze moarte si efectuati un tratament fitosanitar cu substante fungice si cu insecticide. Udati temeinic planta, lasati apa sa se scurga si frunzele sa se usuce, susțin specialiștii în horticultură.

Îngrijirea mușcatelor iarna - în casa

Este una din cele mai raspandite metode, mai ales cand nu detineti un numar foarte mare de flori si spatiul este suficient. Pastrati temperatura constant, ideal sa fie maxim 20-25 grade si florile vor ramane verzi toata iarna, ba chiar vor si inflori.

O mare greseala in acest caz se face in ceea ce priveste pozitionarea in geamuri din fata caloriferelor. Caloriferele pot incinge muscatele la temperaturi de peste 30-35 grade, ceea ce duce la imbatranirea prematura sau chiar moartea plantei. Evitati aceste pozitionari pe cat posibil.

O a doua greseala tine de udare si ventilatie. Dat fiind ca in case sau apartamente, ingrijirea muscatelor nu se mai face in conditii de aer liber, trebuie sa aveti mare grija la curentii de aer de care au nevoie muscatele. In lipsa acestora, muscatele pot genera boli, precum putregaiul cenusiu. In acest scop, aerisiti incaperile cat mai bine, dar mai ales dupa ce udati, astfel incat sa nu stationeze apa pe frunze sau sa balteasca. Nu lasati farfurioarele sub ghivece pline de apa. Dupa udare, aruncati surplusul de apa.

Ingrijirea muscatelor iarna - in garaje sau camari

In cazul in care le depozitati in spatii reci, cum ar fi garajele sau camarile, trebuie sa aveti grija ca temperatura sa nu scada sub 5-7 grade Celsius.

Asa cum am descris mai sus, efectuati inainte de depozitare, un tratament fitosanitar complet si udati abundent planta. Dupa ce s-a zvantat, puteti trece la depozitarea propriu-zisa. ATENTIE: in acest caz, udarile trebuie sa fie rare, la mai mult de 2-3 saptamani si sa fie facuta doar cu o cantitate mica de apa. Ventilati incaparea cat mai des cu putinta, pentru a evita putrezirea sau aparitia de mucegai pe planta.

In primavara, cand temperatura atmosferica permite, scoateti afara muscatele, taiati-le cam la 10-12cm inaltime si efectuati un nou tratament fitosanitar complet. Urmati apoi sfaturile de mai sus, legat de ingrijirea muscatelor primavara.

Ingijirea muscatelor iarna – in pivnite intunecate

Daca singurul mod in care le puteti pastra este acesta, ei bine, merge si asa. Taiati muscatele, in toamna, la 10-12 cm lungime, si efectuati un tratament fitosanitar complet. Udati, insa nu foarte mult. Nu adaugati nici un fel de ingrasamant.

Depozitati muscatele in pivnite, insa aveti grija sa nu fie umezeala. Din cand in cand, odata la 2-3 saptamani, udati putin plantele. Doar putin. Nu lasati ca temperatuar sa coboare sub cea de inghet. Ventilati ori de cate ori este posibil pentru a evita aparitie mucegaiului, susțin, de asemenea, specialiștii.