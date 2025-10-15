Salata libaneză Tabouleh

Tabouleh este o salată ce aparține bucătăriei orientale. Ingredientele de bază sunt pătrunjelul și bulgurul. Bulgurul este grâu prefiert și uscat și se găsește în supermarketuri. Această salată poate fi consumată alături de friptură, dar și ca atare, deoarece prezintă mari valori nutriționale.

Pe lângă gustul plăcut specific oriental, salata tabouleh este și o sursă bogată de vitamine și energie. Este ideală în zilele de post, dar și în cazul vegetarienilor, deoarece bulgurul conține multe fibre și proteine, iar pătrunjelul este foarte bogat în vitamina C.

Ingrediente:

2 legături de pătrunjel;

1 legătură mică de mentă verde;

4 roșii mari;

1 ceapă medie;

2 linguri mari bulgur (grâu măcinat prefiert și uscat);

sucul de la 2 lămâi;

2 linguri de sirop de rodie;

2 linguri de ulei de măsline;

1 linguriță de scorțisoară pudră;

sare și piper după gust.

Se taie pătrunjelul și menta cât mai mărunt. Roșiile și ceapa se vor tăia în cubulețe mici. Se pune bulgurul în suc de lămâie și se lasă deoparte. Separat se amestecă roșiile, pătrunjelul, menta și ceapa într-un castron adânc, apoi se pune bulgurul înmuiat în lămâie.

Se adaugă siropul de rodie și condimentele (sarea, piperul și scorțișoara). În final puneți uleiul de măsline. Se așează pe un platou și se poate orna cu frunze de salată verde și boabe de rodie.