Pentru a prepara solutia care îți va dezvălui nivelul de energii negative din casă ai nevoie de:

– un pahar (trebuie sa fie complet transparent)

– otet alb

– sare granule

– apa

Amesteca putina sare, cu putin ulei si cu putina apa in pahar. Pune paharul in zona in care petreci cel mai mult timp sau unde stau, de regula, musafirii. Lasa-l acolo pentru 24 de ore, scrie Sfatul Parintilor.

Verifica modul in care actioneaza sarea, daca nivelul apei a crescut sau s-a revarsat.

După 24 de ore, mulți oameni au observat o schimbare a culorii apei, și au postat rezultatele pe rețelele de socializare:

Dupa 24 de ore clateste paharul cu apa din plin si repeta procedura de cate ori crezi ca este nevoie. Pune paharul in toate colturile camerei pana cand apa nu mai creste.

Nota: Pune paharul intr-o zona in care nu il vezi pentru o mai buna absorbtie a energiilor negative.