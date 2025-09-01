Mulți cred că orice șervețel umed antibacterian sau spray pentru geamuri merge și la monitoare. În realitate, alcoolul, amoniacul sau alte substanțe chimice din aceste produse pot deteriora stratul protector al ecranului. Rezultatul: pete permanente, zone mai închise la culoare sau chiar defecte ireversibile.

Specialiștii recomandă să te bazezi pe soluții blânde și pe instrumente dedicate, care nu zgârie și nu atacă suprafața sensibilă. De altfel, producătorii mari de televizoare și monitoare menționează explicit în manuale să nu folosești detergenți sau soluții agresive.

Cel mai bun prieten al tău în acest proces este laveta din microfibră. Este ieftină, reutilizabilă și concepută special pentru a reține praful și grăsimea fără să lase urme sau scame. Dacă ecranul are doar praf sau urme fine, o simplă ștergere circulară cu o lavetă uscată este suficientă.

Dacă petele sunt mai persistente, poți folosi apă distilată, aplicată pe lavetă, nu direct pe ecran. Apa distilată nu lasă urme și nu are impurități care să deterioreze suprafața. În cazuri mai dificile, se poate adăuga o picătură de detergent de vase într-o sticlă cu pulverizator plină cu apă distilată. După aplicare, trebuie să ștergi din nou cu o lavetă curată și uscată pentru a elimina orice reziduu.

Curăță ecranul când este stins și rece, ca să vezi mai ușor murdăria și să eviți apariția petelor.

Nu apăsa prea tare, pentru că presiunea poate afecta cristalele lichide sau pixeli sensibili.

Evită să pulverizezi lichid direct pe ecran. Marginea acestuia nu este etanșă, iar lichidul se poate infiltra și provoca daune interne.

Dacă folosești șervețele speciale pentru ecrane, asigură-te că nu conțin alcool sau amoniac și că sunt recomandate pentru dispozitive electronice.

Un ecran curat nu doar că arată mai bine, dar face și vizionarea sau lucrul la calculator mult mai plăcute. Culorile se văd mai clar, luminozitatea este uniformă, iar ochii obosesc mai puțin. În plus, prin curățarea regulată și corectă, prelungești durata de viață a dispozitivelor tale, potrivit sursei.