Pasul 1. Identifici linia de finanțare, adică ce fonduri poți accesa

Printre apelurile în cadrul cărora se acordă fonduri europene pentru demarare de noi afaceri în 2022 și 2023 cele mai importante sunt: StartUp Nation / StarTech Innovation (200.000 lei – afaceri în mediul urban sau rural) și PNDR 6.2 – Înființare de Activități neagricole în mediul rural (50.00-70.000 euro pentru afaceri în mediul rural). Pentru start-up în agricultură există programul PNDR 6.1 Sprijin Instalare Tineri Fermieri (40.000 – 70.0000 euro). Start-up Nation permite demarare de afaceri în domeniul serviciilor și producției. PNDR 6.2 (program cunoscut în principal pentru că permite construcția de pensiuni), de asemenea oferă fonduri nerambursabile pentru afaceri în domeniul serviciilor și producție și mai puțin pe domeniul comerț. PNDR 6.1 este cunoscut pentru încurajarea tinerilor absolvenți de universități de agronomie să demareze afaceri în agricultură, dar nu numai.

Pentru 2022-2023 se conturează, de asemenea, și alte programe pentru start-up-uri și firme existente. Pentru a identifica linia de finanțare care ți se potrivește verifică site-urile următoarelor instituții:

Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului

Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene

AFIR -Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale - pentru programe în mediul rural, sau pentru programe în domeniul agriculturii.

Pentru a le găsi dă un search pe Google cu numele ministerului: website-ul acelui minister va fi primul pe care îl vei găsi in rezultate.

După ce ai identificat liniile de finanțare care s-ar potrivi cu idea ta de afacere poți trece la pasul următor.

Pasul 2. Verifici eligibilitatea pe baza sumarului programului

Online, pe website-urile ministerelor vei găsi un sumar al programelor/liniilor de finanțare. Daca nu găsești, atunci citești Ghidul Solicitantului.

Ca si exemplu regăsești mai jos un sumar StartUp Nation după care te poți ghida pentru verificarea eligibilității:

Start-Up Nation

Programul se adresează firmelor din toată țara, care au o vechime de cel mult 3 ani de zile. Daca dorești să înființezi o societate sau daca deții deja una și nu are mai mult de 3 ani fiscali consecutivi, atunci acest program este pentru tine.

Programul urmărește stimularea înființării întreprinderilor mici și mijlocii, denumit “Start-up Nation – România” și a fost lansat în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, având ca obiectiv încurajarea și stimularea spiritului antreprenorial al cetățenilor în scopul implicării acestora în structuri economice private.

-Suma care poate fi accesată prin acest program

200.000 lei, cofinanțare între 5% si 15%

-Cheltuieli Eligibile

-Achiziționare echipamente, mijloace de transport, mobilier, dotări, calculatoare și alte echipamente IT

-Plată salarii, chirii, utilități

-Website, software, licențe, brevete, franchize

-Consultanță, proiectare

Nota: Pentru a maximiza punctajul cel puțin 140.000 lei trebuie să fie alocați spre echipamente, utilaje și soft, iar restul pot fi folosiți la salarii, utilități, chirie, etc

După verificarea eligibilității în mare, probabil rămâi cu unul sau două programe potențiale. Așadar treci la pasul următor.

Pasul 3. Citești Ghidul Solicitantului, Planul de afaceri model

Orice linie de finanțare / program de fonduri europene are un Ghid al Solicitantului, sau o Procedură de Implementare. În cazul StartUp Nation 2022, de exemplu, încă nu există un Ghid al Solicitantului actualizat pentru acest an (la momen­tul publicării acestui articol). Dar poți să îl citești pe cel din ultima ediție. Vor apărea modificări, bineînțeles, dar important este să începi să lucrezi la proiect din timp, așadar citești acum Ghidul Solicitantului pentru ediția precedentă. Îl citești o dată. Fii atent la criteriile de eligibilitate, asigură-te ca a) ești eligibil, b) SRL-ul cu care dorești să aplici este eligibil (sau vei înființa un SRL nou); c) codul CAEN pentru activitatea pe care dorești să o demarezi este eligibilă; d) cheltuielile pe care vrei să le faci sunt eligibile, adică dacă poți cheltui fondurile europene așa cum ți-ai propus, sau cum ai nevoie pentru implementarea afacerii. Îți recomand să parcurgi Ghidul Solicitantului cu mare atenție și să identifici nu doar condițiile de eligibilitate, cheltuielile eligibile, bugetul, grila de punctaj DAR, cel mai important, angajamentele beneficiarului pe perioada de implementare și monitorizare a proiectului.

Apoi citești Modelul de Plan de Afaceri/Studiul de fezabilitate necompletat. Adică lecturezi aceste documente. Nu le completezi deocamdată. După lecturare îți vei face o idee despre ce va trebui să scrii în Planul de Afaceri. Detalii despre modelul de plan de afaceri/studiu de fezabilitate: fiecare linie de finanțare/program de fonduri nerambursabile are un document /formular care trebuie completat pentru realizarea planului de afaceri sau a studiului de fezabilitate, adică un formular cadru, un fel de template. Nu se acceptă alte formate decât cel publicat împreună cu ghidul solicitantului.

Pasul 4. Daca ți se pare prea greu, înscrie-te la un curs. Dacă nu, mergi la pasul 5.

Dacă ți s-a părut greu, ai răbdare. Va fi mai simplu după ce te apuci de treabă. Daca ți s-a părut foarte greu / imposibil, atunci înscrie-te la un curs unde înveți cum să scrii cereri de finanțare / planuri de afaceri, de exemplu un curs de scriere proiecte: Curs Fonduri Europene. Observ că majoritatea cursurilor de genul acesta se desfășoară online în perioada acesta, deci nu contează unde se ține cursul. Un curs de scriere proiecte te ajută să te organizezi, eventual îți dă și niște machete cu care să îți faci Contul de Profit și Pierdere, oricum te direcționează un pic și îți face munca mai ușoara. În plus mai primești și niște modele de plan de afaceri completate. Când alegi ce curs să faci ține cont de următoarele: trainerul să fie consultant sau să aibă experiență în scrierea și implementarea de proiecte, cursul să fie specific pe scriere de proiecte, nu pe teorie. În cazul în care știi exact pe ce linie de finanțare vrei să aplici, atunci caută un curs specific pe acel program, îți va fi mai util pentru a scrie proiectul, de exemplu dacă vrei să faci proiect pe Startup Nation vezi: Curs Fonduri Europene StartUp Nation.

Pasul 5. Gândește un sumar al proiectului.

Bun, acum ai terminat cu lecturatul și e timpul să te apuci de treabă. Așadar hai, curaj!

Întâi fă un sumar al proiectului. Stabilește:

Ce afacere vrei să demarezi În ce localitate îți vei desfășura activitatea Care va fi codul CAEN pe care vei activa Care sunt obiectivele Ce vei vinde – și la ce preț – care vor fi veniturile Cât te costă materia primă și care sunt celelalte cheltuieli lunare/anuale/de demarare De câți angajați ai nevoie Cum te vei diferenția de concurență Ce ai nevoie să cumperi ca sa poți demara afacerea?

Ce scrii la punctele 1-9 nu trebuie să depășească o pagină, deci îți faci o structură a proiectului foarte pe scurt. După ce te-ai asigurat că societatea și domeniul de activitate ales de către tine sunt eligibile pe proiect, următorul pas este evaluarea corectă a afacerii din punct de vedere profit – pierdere, afacerea trebuie să fie gândită ca una profitabilă și care se poate susține pe o perioadă lungă de timp (pct 5-pct 6).

Pasul 6. Mai citește o dată Ghidul Solicitantului, apoi Planul de Afaceri și Grila de Punctaj

După ce ai făcut schița proiectului, mai citește o dată Ghidul Solicitatului, Planul de Afaceri standard (adică modelul necompletat) și Grila de Punctaj. Cu siguranță îți mai dai seama de câte ceva și vrei să modifici scheletul proiectului (cel făcut la Pasul 5). Foarte important: da, pasul acesta este unul dintre cele mai importante. Va dura, va fi plictisitor, dar este necesar, mai ales dacă nu ai mai făcut proiecte de fonduri europene până acum. Crede-mă, merită. De ce, te întrebi? Pentru că, inevitabil, după ce scrii tot planul de afaceri, va trebui să mai citești Ghidul Solicitantului/ Grila de Punctaj o dată să te asiguri că proiectul e in concordanță cu procedura. Și dacă îți dai seama atunci că ai greșit ceva, o iei de la 0. Și e mai simplu să modifici o pagină decât 30.

Pasul 7. Faci previziunile financiare

În primul rând trebuie să decizi dacă îți faci singur previziunile financiare sau găsești un contabil. Pentru a trece de acest pas trebuie să te cunoști pe tine. Daca ești contabil de meserie eu îți sugerez să îți faci singur previziunile. Previziunile sunt: Contul de Profit și Pierdere, Balanța, Fluxul de numerar. Daca nu ești, atunci sau faci un curs de fonduri europene axat pe scriere de proiecte (vezi mai sus Pasul 4), unde pe lângă că înveți să faci planul de afacere mai primești și o machetă/aplicație de generare a previziunilor financiare. Sau găsești un contabil să îți facă previziunile financiare.

Apoi tu sau contabilul, în funcție de ce ai decis, realizați previziunile financiare. Ai grijă la Fluxul de numerar, nu trebuie să fii pe minus în nici o luna. Ai grijă la Contul de Profit și pierdere, trebuie să arate că vei fi pe profit. Și Balanța trebuie să bată. În urma scrierii previziunilor vei mai modifica scheletul proiectului (cel de la Pasul 5).

Pasul 8. Scrii Planul de Afaceri

Da, știu că ai fi vrut să începi cu pasul acesta, dar crede-mă e bine că ai așteptat. Acum scrii planul de afaceri.

Elementul cheie al dosarului de finanțare este Planul de Afaceri, care poate duce la succesul demersului de obținere a fondurilor europene nerambursabile sau la eșecul acestuia. Business planul trebuie să fie clar, coerent, bine structurat, susținut de proiecțiile financiare și de studiile de piață și analiza cost-beneficiu. Este necesar să te asiguri că Planul de Afaceri este elaborat conform cerințelor din Ghidul Solicitantului, astfel încât să nu existe neconcordanțe.

Planul de Afaceri trebuie să conțină informații relevante despre afacere, cum ar fi motivația afacerii, context, justificare, puncte tari și slabe, oportunități și amenințări. De asemenea, va trebui să identifici obiectivul general al proiectului și obiectivele specifice care va trebui să fie corelate cu activitățile proiectului. Obiectivele trebuie gândite SMART, cu alte cuvinte S – specific; M – măsurabil; A – (de) atins/abordabil; R – relevant; T – încadrat în timp. Asigură-te că obiectivele tale îți permit desfășurarea tuturor activităților necesare pe proiect și că le încadrezi corespunzător în timp pe Diagrama Gantt, astfel încât să nu riști să ajungi în incapacitate de îndeplinire a angajamentelor pe proiect.

Asigură-te că atingi toate informațiile importante despre proiect, precum concurența, furnizori, potențialii clienți, strategia de marketing, promovare, riscuri.

O atenție sporită îți recomandăm să o ai fata de buget și de previziunile financiare, acestea trebuie să fie realiste cu media pieții dacă vorbim de oferte de preț și realizabile dacă vorbim de Cifra de Afaceri pentru următorii 3-5 ani.

Pasul 9. Înființezi Firma (daca nu ai făcut-o până acum)

Înainte de a depune dosarul pentru înființarea societății trebuie să verifici disponibilitatea numelui (se poate face online sau la sediul ONRC), și să rezervi numele (doar la ONRC). Trebuie să hotărăști ce formă juridica preferi, cea mai uzuala pentru accesarea StartUp Nation fiind SRL (Societate cu Răspundere Limitata).

După găsirea și rezervarea numelui, documentele/ formularele pe care trebuie să le depui la ONRC sunt:

Cerere de Înregistrare societate. Anexa 1 si Anexa 2. Daca este cazul – Declarații Model 1 pentru persoane juridice care nu desfășoară activități la sediul social; sau Model 2 care specifica respectarea legislației. Dovada verificării disponibilității și a rezervării firmei. Daca se folosește o denumire care aparține/a aparținut altei firme, atunci este necesar acordul pentru utilizarea denumirii. În cazul asociaților unici este necesară Declarația că acesta este asociat unic într-o singură societate cu răspundere limitată. Actul Constitutiv (ONRC oferă serviciul de elaborare a actului constitutiv). Document care să ateste dreptul de folosință a spațiului sediu social. Cerere Înregistrare, document care atestă că sediul social nu a fost înstrăinat. Declarație sediu social. Dovezile privind efectuarea vărsămintelor subscrise (pentru aporturi în numerar: foaie de vărsământ / ordin de plata / chitanța CEC; pentru aporturi în natura subscrise la capitalul social: facturi, titluri de proprietate asupra bunurilor mobile, inclusiv certificatul de sarcini a acestor bunuri). Actele privind proprietatea pentru aporturile în natură (pentru imobile este necesar și certificatul constatator al sarcinilor de care sunt grevate). Declarații persoane care urmează să devină fondatori. Acte identitate persoane care vor fi fondatori. Specimene de semnătură. Cetățenii străini sau reprezentanții acestora vor trebui să dea o declarație. Declarație privind beneficiarul real al persoanei juridice. Declarație privind plata tarifului legal. Dacă este cazul: actele de înregistrare ale fondatorilor, administratorilor, cenzorilor; avizul privind schimbarea destinației imobilelor colective cu regim de locuință.

Toate aceste formulare / documente le găsiți pe website-ul ONRC la secțiunea Înmatriculări – selectați Persoane Juridice.

Pasul 10. Verifici, Actualizezi, Finalizezi și efectuezi Depunerea

Înainte de depunere mai verifici o dată planul de afaceri, corectezi greșeli de ortografie, mai faci ajustări de aranjare în pagina, etc. Completezi anexe, pregătești documentele necesare (lista cu documente necesare o regăsești în Ghidul Solicitantului).

Succes!