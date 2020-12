„Culisele statului paralel” | Primarul Mangaliei rupe tăcerea despre mafia imobiliară. Cine l-a amenințat

Moderator Cristian Hagi - Domnii Iorguș si Murad si cei de la PMP au facut o alianta in care spun domnul Iorguș se retrage, il sustinem pe Murad...

Primarul Cristian Radu (C.Radu) - Aș vrea sa o numim altfel, mafia imobiliara. Vorbim de o mafie imobiliara si la ultima emisiune mi-ati spus sa vin cu documente, sunt documente oficiale din primaria Mangalia.

Moderator - Eu ii spun alianta.

C.Radu - Eu ii spun mafie.

Moderator - E dreptul dvs si trebuie sa veniti cu dovezi.

C. Radu- Sunt dovezile aici. Va spuneam de mafia imobiliara si imi asum ceea ce spun, o sa o spun de fiecare data, iar noi locuitorii mangaliei trebuie sa constientizam ca ne luptam cu o mafie imobilara. Cei doi , acum unul e primar , unul e viceprimar, ati vazut sambata au iesit intr-o conferinta de presa, primarul de 12 ani, fost deputat a ajuns sa-si doreasca postul de viceprimar. Umilitor daca ma intrebati pe mine, dar e problema lor . Interesele sunt comune.

Vorbim de cei mai mari latifundiari din zona de sud est a României. Ei detin aproape jumatate din patrimoniul zonei.

Daca discutam ca Mangalia cu cele 6 statiuni reprezinta 50% din litoralul romanesc, va dati seama care sunt interesele . Daca discutam ca avem si o padure Comorova si cei doi pe care i-ati amintit detin 100 de hectare impreuna in padurea Comorova si prin planul urbanistic general pe care l am actualizat dupa 7 ani de zile, am protejat padurea Comorova si parcurile din Mangalia .

Vorbim de o miza de peste 100 de milioane de euro, vorbim de peste 100 de hectare din padurea Comorova, ce au putut lua din padurea comorova , dar miza este alta. Daca mai discutam si de parcul Afrodita din Olimp care se afla in apropierea unui complex si de celalalt teren cumparat de candidatii PSD, pentru ca amandoi sunt , prima data l-a luat finul fostului primar si apoi a devenit primar finul respectiv -aici e o increngatura , am inteles-o si eu mai tarziu. Discutam de un teren aflat in apropierea parcului Afrodita cumparat de actualul candidat al PSD, fostul independent, cel care vine cu elicopterul la Mangalia de la Bucuresti in fiecare zi si care se crede si filantrop, dar nu ne vindem pe o farfurie de mancare. Locuitorii Mangaliei nu se vor vinde pe o farfurie cu mancare. Aceste actiuni filantropice pe care incearca sa le faca pe ultima suta de metri..., interesul e altul: sa puna mana pe patrimoniul orasului si nu trebuie sa-I lasam.

Vă spuneam ca au 100 de hectare in padurea Comorova, parcul Afrodita... Prin acest plan urbanistic se interzice construirea sau orice fel de constructive in padure. Parcul Diana din Mangalia... Jumătate din parcul Diana, 7.000 de metri... Vă las documentele.

Moderator - Suntem obligati...

C. Radu – Vor sa faca bloc in parcul Diana. Va dati seama ce inseamna sa faca bloc in parc. Vor sa puna mana pe parcul Afrodita din Olimp, ca detine terenul de 7.000 de metri cumparat acum un an de zile, de independentul, libanezul de care ati amintit.

De asta aici vorbim de o mafie imobiliara, ca sa nu va spun si ca m-au urmarit, ati vazut filmarile, cand a venit vicepremierul Raluca Turcan, dar nu numai atunci, au pus oameni sa ma urmareasca, de acasa, de dimineata e o masina si ma urmaresc si acum m-au amenintat. M-au amenintat.

Moderator - V-au amenintat direct?

C.Radu - Exact .

Moderator - Ce v-au spus? Ca vad saptamana asta ce se va intampla cu mine.

Moderator - Va spun clar... Poate vor sa spuna ca pierdeti alegerile?

C. Radu – Cand vorbim de o mafie si ma urmaresti de dimineata de la ora 5 am o masina…

Moderator - Aveti dovezi ca sunt ei? Lucrurile sunt grave...

C. Radu - Va spun ca asa este.

Moderator - Ati facut plangere?

Radu – Toate la timpul lor , imi asum ce spun.

Declarațiile au fost făcute într-o emisiune la o televiziune locală, pe 23 septembrie 2020.